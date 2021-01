Ibra e Lukaku têm briga e trocam ofensas em clássico pela Copa da Itália

Inter de Milão e Milan se enfrentaram pelas quartas de final da Copa da , e o já quente duelo ficou ainda mais tenso no final do primeiro tempo, após um desentendimento entre Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic.

Depois de uma entrada dura do zagueiro Romagnoli, o atacante belga se irritou e tentou tirar satisfação com o italiano, quando Ibrahimovic entrou na discussão. Ele e Lukaku trocaram algumas farpas, até que o sueco disse algo que tirou o centroavante da Inter do sério.

“Ligue para sua mãe, faça sua m*** de vodu, seu burro", teria dito o camisa 11 do , em referência a um episódio que aconteceu quando o atacante belga ainda jogava pelo , da .

Na época, mais precisamente em 2017, Lukaku estava sendo cobiçado por diversos gigantes ingleses, após fazer uma grande temporada na Premier League. E segundo Farhad Moshiri, principal acionista do , o atacante recebeu de sua mãe, após um ritual de vodu com um vidente, a sugestão de se transferir para o .

Então, depois de ouvir Ibrahimovic falar sobre sua mãe e sobre o vodu, que também é uma religião africana, o atacante da Inter precisou ser contido pelos companheiros, enquanto avançava furioso em direção ao sueco, que seguia rindo e falando (em inglês) com Lukaku. O belga pôde ser ouvido chamando o rival para a briga, enquanto indicava o túnel dos vestiários.

“Você quer falar sobre a mãe? Filho da p***. Vamos entrar [no túnel do vestiário], vamos ver. F*** você e sua esposa, sua p***".

Vale lembrar que os atacantes chegaram a atuar juntos pelo , na temporada 2017/18, depois que Lukaku deixou o Everton. Ibra já havia contado em tom irônico, inclusive, que tentava fazer apostas com o belga sobre suas hibilidades técnicas, mas que ele nunca aceitava: "Talvez tivesse medo de perder".

Após a confusão, os dois jogadores receberam somente o cartão amarelo. No início do tumulto, o Milan vencia por 1x0, com gol de Ibrahimovic, que terminou expulso logo no início da segunda etapa.

Daí em diante a Inter dominou, virando o jogo com gols de Lukaku (de pênalti) e Eriksen, em bela cobrança de falta. Com a vitória, os comandados de Conte avançam, enquanto o Milan está fora da briga da .

Muitos associam o vodu com práticas de feitiçaria, como espetar bonecos com alfinetes, por exemplo, um estereótipo muito difundido em filmes e desenhos animados. Contudo, muito além disso, o vodu também é uma religião complexa, que se originou na África e se espalhou pela América Latina. E como toda religião, também tem seus próprios rituais, sacerdotes e crenças.

Com isso, a frase usada por Ibrahimovic, para provocar Lukaku, também poderia ser classificada como intolerância religiosa, uma vez que o sueco a utiliza para ofender o atacante da Inter.

Mesmo assim, após toda a polêmica criada, Ibra tratou de usar suas redes sociais para afirmar que em nenhum momento tentou ser preconceituoso contra seu ex-companheiro de equipe, sem deixar o bom-humor de lado.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race - we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte