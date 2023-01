Milan x Roma ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Clássico será disputado neste domingo (8), no San Siro; veja como acompanhar na TV e na internet

Clássico italiano na área! Milan e Roma se enfrentam neste domingo (8), às 16h45 (de Brasília), no San Siro, pela 17ª rodada da Serie A italiana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Brigando pelas primeiras posições da tabela, o Milan, com 36 pontos, busca reduzir a diferença para o líder Napoli, que soma 41. Já a Roma, lutando para entrar no G-4, registra 30 pontos e quer emplacar a segunda vitória consecutiva no torneio.

O Milan, sob o comando de Stefano Pioli, terá Olivier Giroud na frente, enquanto Ciprian Tatarusanu substitui Maignan no gol.

Em 190 jogos disputados entre as equipes, o Milan soma 83 vitórias, contra 50 da Roma, além de 57 empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Italiano 2021/22, o Milan venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Milan: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

Escalação do provável Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham.

Desfalques

Milan

Mike Maignan, Rabic, Kjaer, Origi e Krunic, lesionados, estão fora do clássico.

Roma

Georginio Wijnaldum e Mady Camara, machucados, são desfalques certos.

