+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
hugo souza graficaGetty Images
Raisa Simplicio

Milan prepara nova oferta por Hugo Souza, do Corinthians

Time italiano cogitar comprar o jogador agora, mas deixá-lo no Corinthians até a Copa do Mundo

O Milan prepara uma nova oferta para tentar comprar o goleiro Hugo Souza, do Corinthians. O time italiano avalia a possibilidade de que, caso concretize a compra, deixa-lo no clube paulista até a Copa do Mundo. 

A ideia do Milan é se antecipar a uma possível valorização do goleiro e conseguir contratar o jogador que pode se firmar na seleção brasileira. Nos últimos dias, o Timão recusou uma oferta dos italianos que considerou bem abaixo do real valor de mercado do jogador. 

Hugo tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2029 e é candidato a ídolo do clube. O goleiro de 26 anos é uma das lideranças da equipe, tendo sido protagonista na conquista da Copa do Brasil e se destacando na defesa de pênaltis. Pelo Timão, já salvou dez cobranças.

Vale ressaltar que o Corinthians tem 60% dos direitos econômicos de Hugo, e os outros 40% pertencem ao Flamengo, clube que formou o goleiro.

Assista Copa do Brasil, NBA e maisAssine já!

Campeonato Italiano
Milan crest
Milan
MIL
Verona crest
Verona
VER
Paulista
Corinthians crest
Corinthians
COR
Ponte Preta crest
Ponte Preta
PON
Publicidade

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0