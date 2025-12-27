Milan prepara nova oferta por Hugo Souza, do Corinthians

O Milan prepara uma nova oferta para tentar comprar o goleiro Hugo Souza, do Corinthians. O time italiano avalia a possibilidade de que, caso concretize a compra, deixa-lo no clube paulista até a Copa do Mundo.

A ideia do Milan é se antecipar a uma possível valorização do goleiro e conseguir contratar o jogador que pode se firmar na seleção brasileira. Nos últimos dias, o Timão recusou uma oferta dos italianos que considerou bem abaixo do real valor de mercado do jogador.

Hugo tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2029 e é candidato a ídolo do clube. O goleiro de 26 anos é uma das lideranças da equipe, tendo sido protagonista na conquista da Copa do Brasil e se destacando na defesa de pênaltis. Pelo Timão, já salvou dez cobranças.

Vale ressaltar que o Corinthians tem 60% dos direitos econômicos de Hugo, e os outros 40% pertencem ao Flamengo, clube que formou o goleiro.