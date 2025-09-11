Todos os pênaltis que Hugo Souza defendeu como goleiro do Corinthians

Hugo Souza virou rapidamente ídolo no Corinthians, um feito raro especialmente pela saída de Cássio (maior arqueiro do clube na história) ter sido pouco tempo antes de sua chegada. Um dos pontos fortes do atual camisa 1 do Timão é o desempenho para defender cobranças de pênaltis.

Os 1,99 metros de altura explicam parte do sucesso de Hugo frente à marca da cal, mas o poder de reação, explosão muscular e os estudos específicos dos batedores explicam também o sucesso do jovem de apenas 26 anos.

Pelo Corinthians, Hugo Souza já ultrapassou o recorde de pênaltis defendidos que pertencia a Dida: sete. Em sua frente, outros ídolos como Ronaldo Giovanelli (27) e Cássio (32). Confira, abaixo, todos os pênaltis defendidos por Hugo com a camisa do Timão.