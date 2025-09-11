+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Corinthians v Santos - Campeonato Paulista 2025Getty Images Sport
GOAL

Todos os pênaltis que Hugo Souza defendeu como goleiro do Corinthians

O camisa 1 do Timão, com quase 2 metros de altura, é uma referência para evitar gols e já igualou marca de Dida no Timão

Hugo Souza virou rapidamente ídolo no Corinthians, um feito raro especialmente pela saída de Cássio (maior arqueiro do clube na história) ter sido pouco tempo antes de sua chegada. Um dos pontos fortes do atual camisa 1 do Timão é o desempenho para defender cobranças de pênaltis.

Os 1,99 metros de altura explicam parte do sucesso de Hugo frente à marca da cal, mas o poder de reação, explosão muscular e os estudos específicos dos batedores explicam também o sucesso do jovem de apenas 26 anos.

Pelo Corinthians, Hugo Souza já ultrapassou o recorde de pênaltis defendidos que pertencia a Dida: sete. Em sua frente, outros ídolos como Ronaldo Giovanelli (27) e Cássio (32). Confira, abaixo, todos os pênaltis defendidos por Hugo com a camisa do Timão.

  • Gremio v Corinthians - Brasileirao 2024Getty Images Sport

    O primeiro pênalti defendido

    Hugo Souza foi um dos heróis na vitória corintiana sobre o Grêmio, nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2024, defendendo a batida de Cristaldo.

  • Corinthians v Racing de Montevideo - Copa CONMEBOL SudamericanaGetty Images Sport

    O último pênalti defendido

    A mais recente penalidade defendida por Hugo Souza foi nas quartas de final da Copa do Brasil de 2025, no jogo de volta contra o Athletico-PR, impedindo que a cobrança de Gastón Benavídez encontrasse as redes.

  • Total de pênaltis defendidos

    • 🆚 Grêmio (Copa do Brasil, 2024) – disputa por pênaltis
    • 🆚 3x Red Bull Bragantino (Copa Sul-Americana, 2024) – disputa por pênaltis
    • 🆚 Novorizontino (Campeonato Paulista, 2025) – tempo regulamentar
    • 🆚 Palmeiras (Campeonato Paulista, 2025) – tempo regulamentar
    • 🆚 Palmeiras (Final, Campeonato Paulista, 2025) – tempo regulamentar
    • 🆚 Athletico-PR (Copa do Brasil, 2025) – tempo regulamentar

