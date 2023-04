Milan x Napoli ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas da Champions League

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12) pelo jogo de ida; veja como acompanhar na TV e na internet

No San Siro, Milan e Napoli se enfrentam na tarde desta quarta-feira (12), às 16h (de Brasília), no San Siro, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Quer ver jogos da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Depois de eliminar o Tottenham na fase anterior, o Milan agora quer voltar a mostrar o peso de sua camisa na Champions. Os Rossoneri vem de empate no fim de semana pelo italiano, no qual estão em quarto lugar.

Do outro lado, o Napoli vive grande momento na temporada, sendo líder isolado da Serie A, enquanto eliminou o Frankfurt com duas vitórias nas oitavas. Os napolitanos não possuem desfalques confirmados.

Nos últimos 20 confrontos entre as equipes, o Napoli venceu dez vezes, o Milan cinco, além de cinco empates.

Escalações

Escalação do Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Tonali, Krunic, Bennacer; Diaz, Leao; Giroud.

Escalação do Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Desfalques

Milan

Pierre Kalulu está no departamento médico.

Napoli

Sem desfalques confirmados.

Quando é?