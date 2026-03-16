Milan: estatísticas desastrosas para Leão contra a Lazio

Rafael Leão foi alvo de críticas pela derrota do Milan contra a Lazio, que parece um verdadeiro desistimento na disputa pelo Scudetto. De acordo com os dados fornecidos pelo Sofascore, o português registrou ontem 4 perdas de posse de bola, 0 dribles tentados e 0 dribles bem-sucedidos. O trabalho defensivo foi insistente (0 desarmes e 0 interceptações) e o XG (Expected Goals) foi baixíssimo: 0,22. Apenas dois chutes a gol.