Milan apresenta camisa para comemorar os 120 anos do clube

Uniforme comemorativo será vendido de maneira limitada; clube já abriu as vendas

Fundado pelo inglês Herbert Kilpin em 16 de dezembro de 1899, o foi o primeiro time de futebol criado em Milão, cidade da . Um dos gigantes do futebol italiano, a equipe faz parte ds times de elite da com 18 títulos ganhos.

Quem aí se apaixonou pela camisa do @acmilan em homenagem aos 120 anos do clube? 😍 pic.twitter.com/HnrOp1E64j — Goal (@GoalBR) December 2, 2019

A camisa em comemoração ao 120º aniversário do Milan está à venda, porém de maneira limitada nas lojas oficiais do time e no site da Puma. O clube disponibilizou apenas 1.899 peças embrulhadas em embalagens especiais. A equipe italiana também disponibilizou uma coleção mais ampla para venda na qual é possível adquirir a camiseta, jaqueta de treino, boné, cachecol e uma bola de futebol tradicional.