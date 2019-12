Messi: "me machucou quando Cristiano Ronaldo ganhou a quinta Bola de Ouro"

Craque argentino conquistou o sexto prêmio individual e disse entender o motivo de não ter vencido nos últimos anos

Lionel Messi conquistou pela sexta vez o prêmio Bola de Ouro, que coroa o melhor jogador de equipes da Europa de cada temporada. Messi é o primeiro atleta masculino a alcançar o título de "melhor do mundo" seis vezes. Porém, em um momento que tinha cinco e foi alcançado por Cristiano Ronaldo, o argentino revelou que ficou chateado por perder o posto de único com uma mão cheia de prêmios.

"Por um lado, eu gostava de ter cinco [Bolas de Ouro] e ser o único a ter isso. Quando Cristiano [Ronaldo] se igualou, eu admito que me machucou um pouco. Eu não estava mais sozinho no topo, mas fez sentido, embora fosse bom quando eu estava sozinho com cinco", falou Messi à France Football.

O craque argentino disse entender o motivo de não ter conquistado o prêmio nos anos anteriores e disse que vencer a é parte fundamental para se coroar Bola de Ouro. Entretanto, mesmo tendo conquistado o prêmio esse ano, Messi não chegou nem à final da Liga dos Campeões.

"Se eu estava frustrado por causa dos últimos anos? Vamos dizer que eu entendi o porquê eu não ganhei. Como time, nós não tínhamos atingido nosso maior objetivo, que é a Liga dos Campeões, que te dá mais chances de vencer a Bola de Ouro", explicou o camisa 10.

Messi também comentou sobre Cristiano Ronaldo, que não compareceu ao evento de gala da France Football para receber o prêmio de melhor jogador da última temporada da italiana.

"Quando Cristiano Ronaldo conquistou a Bola de Ouro é porque ele tinha feito grandes temporadas ao ganhar a Champions League sendo decisivo. Foi merecido, não havia muito o que eu fazer. Se eu me senti injustiçado? Cabe a vocês dizerem se a Bola de Ouro é entregue ao melhor jogador ou aquele que tem a melhor temporada", disse o argentino.