Michiel Kramer causa espanto com uma declaração totalmente sincera

Michiel Kramer foi bastante sincero na sexta-feira, durante o programa esportivo da Rijnmond. O atacante, que está deixando o RKC Waalwijk, revelou o que faz para enfraquecer o adversário durante as partidas.

“Se eu puder fazer com que um jogador receba um cartão vermelho, faço isso com muito prazer”, revelou Kramer no talk show regional. O apresentador Bart Nolles sugeriu que o atacante poderia fazer com que um adversário recebesse um cartão vermelho no jogo das eliminatórias contra o Willem II, no sábado.

“Isso também faz parte, Bart”, diz Kramer com toda a sinceridade sobre seu estilo de jogo. “É um pouco antidesportivo, mas também não me importo com isso. Porque já fiz isso várias vezes. E também acho que isso simplesmente faz parte.”

O atacante de 37 anos continua: “Se isso nos leva adiante como time, por que eu não faria isso? Se aumentamos as chances de vencer, por que eu não faria isso?”, questiona Kramer em voz alta.

O jornalista Wessel Penning ouve as declarações de Kramer com certa surpresa. “Fico me perguntando se ele está falando sério. Acho que ele está provocando agora.”

“O futebol é um jogo incrível. Por que você se daria ao trabalho de fazer com que um adversário receba um cartão vermelho...”, continua Penning, que é imediatamente interrompido por Kramer. “Porque é vantajoso para nós como equipe, é claro. Um pouco de malícia, por favor. Se eu puder aumentar essa chance, com certeza.”

Penning quer saber, por fim, se Kramer sofreu danos à sua imagem por causa dessa atitude. “Claro. Mas não tenho problema com isso. É assim que eu sou.”