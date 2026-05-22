Michael Carrick assina com o Manchester United: ele superou estes candidatos

Michael Carrick assinou contrato com o Manchester United. Seu contrato vai até meados de 2028, com opção de prorrogação por mais um ano até meados de 2029, informou o clube por meio de seus canais oficiais.
De acordo com Fabrizio Romano, o inglês conquistou a confiança da diretoria nos últimos meses. O elenco também achou que ele deveria ficar.
O clube tinha em vista alguns outros candidatos, como Unai Emery (Aston Villa) e Andoni Iraola (Bournemouth), mas acabou optando pelo ex-meio-campista.
Carrick assumiu o cargo de Ruben Amorim em 13 de janeiro deste ano. Em sua primeira partida, ele conseguiu vencer o Manchester City (2 a 0).
Nos últimos quatro meses, ele conseguiu, como técnico interino, vitórias sobre City, Arsenal, Liverpool e Chelsea. Com isso, o clube está agora firmemente na terceira posição.
O Manchester United voltará a disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada, já que o clube não pode mais perder a classificação.