Miami Heat x Denver Nuggets jogo 4, onde assistir ao vivo, que horas é e mais sobre a Final da NBA 2023

Times de Jimmy Butler e Nikola Jokic jogam a quarta partida da grande final nesta sexta-feira (9); veja como acompanhar na TV e na internet

Após vencer o último jogo em Miami pelo placar de 109 a 94, e abrir 2 a 1 na série, o Denver Nuggets do sérvio Nikola Jokic volta para o jogo 4 tentando ampliar a vantagem, o jogo será novamente na casa do Heat, o Kaseya Center, nesta sexta-feira (9). O duelo acontece às 21h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, e nos streamings Star+ e NBA League Pass.

Na última partida entre as equipes, o terceiro da decisão, o grande destaque foi Jamal Murray, o ala-armador dos Nuggets anotou um triplo-duplo, com 34 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Além dele, Nikola Jokic também anotou mais um triplo-duplo na pós-temporada, com 32 pontos, 21 rebotes e 10 assistências.

Para os donos da casa, apesar da derrota, Jimmy Butler terminou com 28 pontos, 2 rebotes e 4 assistências. A equipe de Miami teve um aproveitamento de apenas 31,4% nos arremessos de três pontos, com 11 acertos de 35.

Os jogos de Nuggets x Heat

Jogo 1: Nuggets 104 x 93 Heat, às 21h30 de 1º de junho, em Denver

Jogo 2: Nuggets 108 x 111 Heat, às 21h de 4 de junho, em Denver

Jogo 3: Heat 94 x 109 Nuggets, às 21h30 de 7 de junho, em Miami

Jogo 4: Heat x Nuggets, às 21h30 de 9 de junho, em Miami

Jogo 5: Nuggets x Heat, às 21h30 de 12 de junho, em Denver

Jogo 6*: Heat x Nuggets, às 21h30 de 15 de junho, em Miami

Jogo 7*: Nuggets x Heat, às 21h de 18 de junho, em Denver

* Jogos 6 e 7 somente se necessários

Desfalques

Heat

Tyler Herro (lesionado) e Victor Oladipo (se recuperando de cirurgia no joelho).

Nuggets

Sem desfalques confirmados.

Quando é?