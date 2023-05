Miami Heat x Boston Celtics jogo 3, onde assistir ao vivo, que horas é e mais sobre a Final da Conferência Leste dos Playoffs 2023

Times de Jayson Tatum e Jimmy Butler jogam a terceira partida da final neste domingo (21); veja como acompanhar na TV e na internet

O Boston Celtics vai à Miami neste domingo (21) para enfrentar o Heat de Jimmy Butler pela terceira partida da Final da Conferência Leste da NBA 2023. O duelo acontece às 21h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo da Band, na tv aberta, do SporTV e TNT Sports, na televisão fechada, e nos streamings NBA League Press e Amazon Prime Video.

Esse jogo pode definir a vida do Celtics na competição: a equipe comandada por Jayson Tatum está perdendo no agregado por 2 a 0. O segundo confronto foi marcado pela rivalidade entre Jimmy Butler e Grant Williams, que discutiram durante o embate, entre provocações e cestas.

Sozinho, Tatum possui 64 pontos em duas partidas, marcando mais de 30 em cada uma delas e sendo um dos grandes destaques do Celtics. Porém, a defesa do Miami Heat, somada ao potencial incrível de Butler, Caleb Martin e Adebayo de marcarem muitos pontos por jogo, podem levar a equipe a final do torneio.

Os jogos de Celtics x Heat

Jogo 1: Celtics 116 x 123 Heat, às 21h30 de 17 de maio, em Boston

Jogo 2: Celtics 105 x 111 Heat, às 21h30 de 19 de maio, em Boston

Jogo 3: Heat x Celtics, às 21h30 de 21 de maio, em Miami

Jogo 4: Heat x Celtics, às 21h30 de 23 de maio, em Miami

Jogo 5*: Celtics x Heat, às 21h30 de 25 de maio, em Boston

Jogo 6*: Heat x Celtics, às 21h30 de 27 de maio, em Miami

Jogo 7*: Celtics x Heat, às 21h30 de 29 de maio, em Boston

*Jogos 5 a 7 somente se necessários

Desfalques

Heat

Danilo Gallinari (dúvida para o jogo).

Celtics

Tyler Herro (lesionado) e Victor Oladipo (se recuperando de cirurgia no joelho).

Quando é?