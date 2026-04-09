Mexx Meerdink quer voltar à seleção holandesa e recorre à ajuda de um ex-atacante de ponta

Mexx Meerdink fará de tudo para voltar à seleção holandesa, segundo revelou em entrevista ao De Telegraaf. O atacante de 22 anos do AZ recorreu recentemente à ajuda do ex-atacante de ponta Roy Makaay.

O polêmico Meerdink recebeu em outubro sua primeira convocação do técnico Ronald Koeman. Antes mesmo que pudesse pensar em sua estreia na seleção holandesa, ele sofreu uma grave lesão.

Agora, Meerdink está de volta e está fazendo de tudo para melhorar a cada dia. Recentemente, ele tomou coragem e ligou para “Das Phantom”.

“Já vinha pensando nisso há algum tempo. Acredito piamente que Roy pode me ajudar. Ele passou por tudo no mais alto nível. Vamos nos reunir nos próximos dias. Agradeço imensamente que ele queira me ajudar, isso mostra que tipo de pessoa maravilhosa ele é”, conta Meerdink.

O jogador de Winterswijk já recebeu algumas dicas de Makaay. Por exemplo, que ele deve continuar olhando para o goleiro o máximo de tempo possível. Meerdink está ansioso por mais lições. “Quero ser importante e, para isso, quero me dedicar ainda mais.”

Em breve, Makaay e Meerdink vão trabalhar de forma mais intensiva. “Roy quer ver imagens minhas, e meus agentes já providenciaram isso. Vamos assistir e discutir juntos.”

“Roy vai indicar o que eu posso melhorar e quais são meus pontos fortes. Suas dicas vão me ajudar a evoluir. O AZ tem grandes jogos pela frente e eu preciso garantir que estou no meu melhor”, conclui Meerdink.

Até agora, Meerdink disputou 76 partidas oficiais pelo AZ. Nelas, marcou 21 gols e deu 3 assistências. Em Alkmaar, seu contrato vai até meados de 2030.