‘Meu sonho é treinar o Real Madrid', admite Pochettino

Mauricio Pochettino revela que não recebeu proposta para assumir o Barcelona e reitera seu desejo de comandar o Real Madrid

Após a demissão de Quique Setién, o nome de Mauricio Pochettino, ex-treinador do que segue sem clube, foi muito comentado para assumir o , apesar de suas declarações polêmicas no passado. O argentino, ídolo do , revelou que não recebeu nenhuma proposta para assumir o Barça e ainda foi além, dizendo que seu grande sonho é comandar justamente o .

Durante sua carreira como jogador, Pochettino vestiu a camisa do Espanyol, grande rival local do Barcelona, durante quase uma década. Após tantos anos jogando pelo mesmo clube, nada mais natural que uma forte identificação entre ambos fosse criada.

Após pendurar as chuteira, o argentino iniciou sua trajetória como treinador também no Espanyol, onde ficou por mais cinco temporadas, até seguir rumo à Premier League e conquistar destaque mundial.

Então, quando ainda comandava o Tottenham, Pochettino deu algumas declarações polêmicas afirmando que nunca assumiria o Barcelona. Porém, com seu nome sendo ligado ao clube culé após a demissão de Setién, o treinador argentino reconheceu que havia cometido um erro ao ser tão enfático sobre o tema.

Mas após muitas especulações, Ronald Koeman foi contratado como treinador do Barça. Agora, Pochettino afirmou que não recebeu nenhuma proposta para treinar seu ex-rival e reconheceu mais uma vez que sua antiga declaração foi um erro.

"Não recebi nenhuma oferta para treinar o Barça”, revelou em entrevista ao Cadena Cope. "Na época [da declaração polêmica] fui irônico. Foi a minha primeira coletiva de imprensa no Tottenham e perguntaram sobre o Barça. Respondi com ironia e acho que exagerei. Não preciso justificar qualquer declaração, ninguém pode questionar meu amor pelo Espanyol”, completou.

Mas apesar da nova postura, Pochettino fez questão de deixar claro qual clube espanhol realmente deseja treinar.

"Não sei se algum dia vou treinar o Real Madrid, mas é claro que é o meu sonho. Se não for o melhor, é um dos melhores clubes do mundo. Não sou diferente, qualquer um tem o Real em sua lista de sonhos", destacou.

Pochettino foi demitido no final de 2019, pouco antes do início da pandemia do novo coronavírus. Agora, ele já completa quase um ano sem clube, mas isso não é algo que o preocupa neste momento, como ele mesmo explicou.

“[Não recebi ofertas] Nem de , e nem . Recebi um telefonema do e um do . Não preciso mentir. Não fico sobrecarregado nem triste por não treinar. Talvez se a pandemia não estivesse aí eu ficaria ansioso, mas essa situação me deu mais tranquilidade”, concluiu.