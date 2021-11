Messi x Ronaldo no GOAL50: quem foi melhor no ano de 2021?

A edição deste ano do GOAL50 está diferente.

Dessa vez serão vocês, os leitores, que irão decidir quem são os melhores jogadores do mundo.

Não será uma eleição simples de popularidade, porém.

O leitor será convidado a escolher o vencedor de 2.450 possíveis confrontos aleatórios (colocando um jogador contra o outra) nas eleições masculinas e femininas. No final, os atletas com mais vitórias nesses confrontos será eleito o vencedor da GOAL50 para 2021.

Para a surpresa de ninguém, um dos confrontos mais comentados é Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo - e ambos estão entre os indicados.

Dois dos maiores de todos os tempos, marcaram época com sua rivalidade. Entre eles, já conquistaram nove prêmio da GOAL50, com cinco para Cristiano e quatro para Messi.

Existe uma possibilidade do argentino empatar com o rival neste ano. Messi, afinal, teve um grande 2021. Um dos argumentos contra o craque nesse tipo de lista era a sua falta de sucesso pela sua seleção. Isso, porém, chegou ao fim em 2021, com a vitória da Argentina sobre o Brasil na Copa América 2021.

O camisa 10 chegou ao torneio após sua temporada final no Barcelona, vendo o clube tentar de todo jeito encontrar uma maneira de estender o seu contrato.

E mesmo com o Barça em crise, Messi foi capaz de levantar o clube catalão e o levar à vitória na Copa do Rei - antes de terminar pela oitava vez como artilheiro da La Liga, com 30 gols em 35 partidas.

A lista não é nossa. É sua.



Vote agora no melhor jogador de 2021 #GOAL50 🤣 https://t.co/4V0pMItaQk pic.twitter.com/pCOc6mPyKc — Goal Brasil (@GoalBR) November 2, 2021

Ainda que tenha decidido em outras circunstâncias, ainda existiam acerca de sua capacidade para ser capitão da seleção. No Brasil, porém, Messi liderou a Argentina, e mesmo que não tenha marcado o gol do título, foi fundamental para elevar o ânimo do resto do time e serviu como um verdadeiro líder em momentos difíceis.

Dentro de campo, marcou quatro gols e participou de outros cinco. O suficiente para lhe dar a Bola de Ouro e a Chuteira de Ouro.

Com lágrimas nos olhos, Messi deixou muito claro as ambições de sua carreira: ele ainda quer ganhar outra Liga dos Campeões, o que explica sua escolha pelo PSG, mas conquistar um título com a Argentina pareceu coroar de vez uma trajetória histórica.

Mas é claro que Ronaldo também teve um 2021 incrível, virando manchete ao deixar a Juventus para retornar ao Manchester United.

Antes disso, porém, se tornou o primeiro jogador a conquistar a artilharia na Inglaterra, Espanha e Itália, com 29 gols em sua última temporada na Velha Senhora.

Ronaldo então terminou também como artilheiro da Euro 2020, marcando cinco vezes em quatro jogos pela seleção portuguesa - e se tornando o maior artilheiro da história do torneio, com 14 gols no total.

Não foi o último recorde internacional do craque, porém: com um 'doblete' contra a Irlanda, chegou a 111 gols por Portugal e se tornou o maior artilheiro da história do futebol de seleções.

Com ambos tendo mais de 30 anos, nenhum parece estar pronto do fim. Ronaldo e Messi ainda estão jogando, marcando gols - e quebrando recordes.

Quem teve o melhor 2021, porém? Isso é decisão sua.

O voto da GOAL50 está aberto até 16 de novembro - os vencedores serão anunciados no dia seguinte. E nunca foi tão fácil votar.

O que você está esperando? Messi ou Ronaldo? Está nas suas mãos!