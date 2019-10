Messi vê Neymar arrependido por deixar o Barcelona e revela: "pensei que ia ao Real Madrid"

Craque argentino revelou seu temor diante da provável contratação de seu ex-companheiro de equipe pelo maior rival

Lionel Messi parece viver um novo momento em sua carreira, muito mais comunicativo do que nos outros anos, ele deu uma entrevista ao RAC1 e falou sobre a situação de Neymar na janela de transferências, entre outras coisas como a Bola de Ouro. De acordo com 'La Pulga', ele temeu que o jogador brasileiro fosse contratado pelo maior rival, o .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

"Sinceramente pensei que nessa janela se ele não viesse para cá iria ao Real Madrid, porque imaginei que ele queria muito sair. Ele já tinha falado que queria uma mudança de Paris. E eu imaginei que Florentino [Perez] e o Real Madrid iam fazer alguma coisa para levá-lo", falou Messi no evento de lançamento do espetáculo do Cirque du Soleil em sua homenagem chamado "Messi10".

O camisa 10 do Barça falou que entende que Neymar se arrepende de ter deixado o em 2017 para se tornar a transferência mais cara da história do futebol.

"Pouco depois de ir embora acho que ele se deu conta que havia errado, que tinha tomado uma decisão ruim. Seria necessário perguntar isso a ele, mas conhecendo-o e vendo o que passou acho que [ele se arrepende] sim", afirmou 'La Pulga'.

Mais artigos abaixo

Anteriormente o craque argentino tinha afirmado que o Barça não tinha feito tudo o possível para repatriar o camisa 10 do . Mas dessa vez, o atacante evitou fazer críticas à diretoria do clube blaugrana.

"Eu não disse isso para criticar a diretoria, foi porque eu não estava nas negociações e não era da minha alçada, diz-se que eu escolho técnicos e decido contratações e não é assim, só sei com o que estava conversando com Ney, mas não pude opinar", contou Messi.