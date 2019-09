Messi: 'eu falava com Neymar e ele queria muito vir. Não sei se o Barcelona realmente queria'

O argentino afirmou que ficaria encantado com o retorno do brasileiro e que gostaria de poder jogar com ele novamente

Entre tantos assuntos abordados na entrevista exclusiva ao jornal catalão Sport, Leo Messi não poderia deixar de falar em um dos principais assuntos que circulou por nos últimos meses: a “operação Neymar”.

Perguntado se gostaria que o ex-companheiro voltasse ao clube, Messi não pensou duas vezes:

“A verdade é que sim, eu adoraria que o Neymar voltasse. Eu entendo as pessoas que eram contra. E é normal por tudo que aconteceu com o Ney e como se deu sua saída. É normal e lógico que havia muita gente que não queria que ele voltasse. Mas pensando a nível desportivo, para mim Neymar é um dos melhores do mundo e obviamente nossa equipe aumentaria as chances de conquistar todos os objetivos que temos. Como algo desportivo, eu adoraria que ele voltasse”.

O camisa 10 foi questionado se o Barcelona fez de tudo para ter o brasileiro de volta nesta janela de transferências, e Messi não pareceu muito convicto do esforço do clube: “ Não sei, sinceramente não sei se fizeram todo o possível. Não tinha muitas informações de como iam as negociações para poder afirmar que o Barcelona fez de tudo”.

Há alguns dias, a notícia era de que o Barcelona apenas fingiu negociar com o PSG para acalmar o vestiário e que tudo não passou de uma grande mentira por parte de Josep Maria Bartomeu e a diretoria barcelonista. Messi não quis se envolver em polêmicas e afirmou que o que ele sabia era o próprio Neymar que lhe contava:

“Não sei o que se passava dentro da diretoria. Sabia o que conversava com Ney, o que ele me contava de como iam as coisas. Ele tinha muita vontade de vir. Não sei se o clube realmente não o queria. O que eu sei é que Ney queria muito. Também entendo que é muito difícil negociar com o depois de tantas idas e vindas que eles tiveram com o Barcelona. E é mais difícil por se tratar de Ney, que é um dos melhores. Nunca são fáceis estas negociações. Não posso opinar porque não sei com certeza. Sei muito pelo que era publicado e o que estava sendo dito. No final, nem tudo é tão claro.

A volta de Neymar, segundo Messi, representaria um salto para o Barça. Não só pelo nível desportivo, como já havia dito, mas também fora de campo. “A nível de clube, significaria muito falando de patrocinadores, de imagem, de crescimento. O clube teria dado um salto também”.

O camisa 10 afirmou que não falou mais com Neymar depois que toda novela se encerrou e que tudo o que sabe é que o brasileiro estava sonhando em sair do PSG e voltar para Barcelona.

Mas o argentino nunca teve a certeza de que a negociação teria um final feliz para ele: “Como te disse anteriormente, cada dia saiam coisas diferentes e nunca se sabia a verdadeira realidade da negociação”.

Ainda sobre o assunto Neymar, Messi foi questionado se o vestiário realmente pediu a contratação do brasileiro. “ Se dizem tantas coisas… Pedir a contratação, não. Mas claro, comentamos quando escutamos que Ney podia vir, demos nossas opiniões se era bom ou não que ele viesse. Nunca dissemos que tinham que contratá-lo. Não impusemos nada. Demos nossa opinião da mesma maneira que fizemos com Griezmann e com outro jogadores que vieram ou que não vieram”.

“Vendo como tudo se encerrou, está decepcionado?”, perguntou o Sport. “Não, decepcionado não. Eu adoraria que ele voltasse e estivesse conosco, mas como já te disse, temos um plantel espetacular para jogar mesmo sem ele. Decepcionado, não. Simplesmente gostaria de poder voltar a jogar com ele. Nada mais”.