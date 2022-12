Messi vai se aposentar da seleção argentina após ganhar a Copa do Mundo?

O craque da Copa do Mundo do Qatar diz que este momento que vive com a seleção é "impressionante"

Lionel Messi conseguiu o tão sonhado objetivo de conquistar uma Copa do Mundo com a Argentina. Após bater a França na final por 4 a 2 nos pênaltis, depois de 3 a 3 na prorrogação, o camisa 10 finalmente ergueu a taça mais importante do futebol.

Após a conquista, Messi falou que quer continuar na seleção, embora não tenha falado por quanto tempo. Aos 35 anos, o craque deixou a entender que o mundo continuará vendo-o em campo pelo seu país.

"O que pode haver depois disso? Eu conquistei a Copa América e Copa do Mundo. O tanto que lutei em toda a minha carreira e consegui alcançar [o título da Copa] no final. Eu amo o futebol, gosto de estar com a seleção, com este grupo e quero continuar nos vendo como campeões do mundo. Essa é o maior desejo de qualquer jogador, o sonho de toda criança. Tive a sorte de conseguir tudo em minha carreira e me faltava apenas esta", declarou o capitão argentina.

Em 2016, Messi errou o pênalti da final da Copa América e o título ficou com o Chile. Depois daquele jogo, ele declarou que deixaria a seleção argentina e ficou algum tempo fora.

"No vestiário pensei que acabou para mim a seleção, não é para mim. É o que sinto agora, é uma tristeza grande que volto a sentir. Foram quatro finais, infelizmente não consegui. Era o que mais desejava. É para o bem de todos", declarou à época.

Recentemente, ele deixou claro que a Copa do Qatar seria seu último Mundial com a seleção argentina. No Mundial de 2026, Messi terá 39 anos e não deve disputar o torneio mais uma vez.