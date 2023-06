Messi vai ficar um ano sem jogar pela seleção argentina?

O argentino, se preparando para novos desafios, já disse não ter planos de disputar mais uma Copa do Mundo

Depois da conquista da Copa do Mundo e amistosos que mostraram que Lionel Messi ainda é tudo aquilo, sua trajetória na seleção argentina pode ser pausada em breve. Aos 36 anos, o camisa 10 está cogitando se afastar um pouco dos serviços de seu país por cerca de um ano.

Durante boa parte de sua vida e toda sua carreira esportiva, Lionel Messi morou na Europa: primeiro passou mais de 20 anos na Espanha, defendendo o Barcelona, e depois mais dois na França, quando se juntou ao Paris Saint-Germain. Agora, porém, novos desafios o aguardam nos Estados Unidos.

Defender o Inter Miami não significa apenas uma mudança em sua carreira, mas também em sua vida pessoal. O estilo de vida de Messi e sua família inteira passará por uma grande reviravolta nos próximos meses e, justamente por isso, ele deve se afastar um pouco da seleção.

Segundo informações divulgadas pelo Daily Mirror, Messi já teria falado com Lionel Scaloni, treinador da Argentina, sobre sua intenção de tirar uma folga da seleção para o viver o período de adaptação à nova vida e à nova liga junto com sua esposa e seus filhos. A AFA (Federação Argentina de Futebol) e o comandante, apesar de surpresos, devem acatar o pedido do camisa 10.

A notícia de um possível hiato na seleção veio apenas alguns dias depois que Messi declarou que não tem planos de disputar a Copa do Mundo de 2026. Ainda assim, porém, a aposentadoria definitiva da Argentina ainda não está sendo discutida.