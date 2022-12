Lionel Messi vai jogar a Copa do Mundo de 2026?

Craque anunciou que o Mundial do Qatar foi o seu último, mas o camisa 10 pode mudar de ideia após o título

Por quanto tempo Lionel Messi continuará jogando pela seleção argentina? O craque conseguiria jogar a próxima Copa América em 2024? Ele pode fazer o aparentemente impossível e decidir estender sua carreira até a Copa do Mundo de 2026?

Essa é a pergunta que muitos torcedores espalhados pelo mundo estão fazendo. Porém, ninguém sabe. Nem o próprio Messi. Enquanto o PSG finaliza os detalhes de sua proposta de renovação nos próximos dias, como a GOAL já adiantou, o camisa 10 da seleção argentina descansa em sua cidade natal, Rosário, após a massiva comemoração que contou com cinco milhões de pessoas em Buenos Aires.

Antes da Copa do Mundo no Qatar 2022, Messi já declarou que esta seria sua última Copa do Mundo, mas agora o que está claro para ele é que quer continuar curtindo a seleção argentina, que tanto o fez sofrer. É o grande momento de Lionel com a "albiceleste" e essa terceira estrela com a camisa argentina tem sido um grande triunfo pessoal para o jogador que já conquistou tudo que se pode ganhar no futebol.

"Messi ganhou o direito de decidir"

Messi continuará ampliando sua lenda com a Argentina? Lionel Scaloni, técnico da Argentina, deixou claro sua posição sobre isso. Messi conquistou o direito de decidir e as portas estarão sempre abertas. "Temos que mantê-lo para a próxima Copa do Mundo de 2026. Se ele quiser continuar jogando, estará conosco. Ele tem mais do que o direito de decidir o que quer fazer da carreira agora", comentou.

Por sua vez, Jorge Valdano, ex-campeão mundial, explicou ao Cadena COPE: “Fiz uma entrevista com ele uma semana antes do início da Copa do Mundo e, fora das câmeras, no final ele fez uma piada. Eu disse a ele: 'bem, você vai estar entre os menos de dez jogadores que jogaram cinco Copas do Mundo e não há nenhum que tenha jogado seis... e ele me disse que isso era impossível e assim por diante', começou ele recontando.

“Antes de sair, enquanto eu caminhava para a saída, ele me disse: 'se eu for campeão mundial, vou ficar com a camisa até a próxima Copa do Mundo". Com certeza essa euforia vai pelo menos ajudá-lo a ficar mais um tempo com a camisa argentina e veremos se ele é capaz de vesti-la para mais uma Copa. O futebol mostrou que é praticamente impossível jogar 6 Copas do Mundo”, finalizou Valdano.

Ninguém jogou seis Copas do Mundo

Até agora, apenas oito jogadores conseguiram estar presentes em cinco Copas do Mundo. São eles Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal), Andrés Guardado (México), Guillermo Ochoa (México), Lothar Matthaus (Alemanha), Gianluigi Buffon (Itália), Antonio Carbajal (México) e Rafael Marquez (México). Ninguém conseguiu jogar seis Mundiais. Será que Messi vai conseguir? Ninguém sabe. Por enquanto, ele seguirá jogando com seu time.