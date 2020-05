Messi avisa: "Não podemos ganhar a Champions League como estávamos jogando"

Camisa 10 respondeu ao treinador do Barcelona, que estava confiante no título da Liga dos Campeões

A liderança de Leo Messi vem crescendo ao longo dos anos não só dentro de campo mas também fora dele, tanto na seleção argentina quanto no . Hoje, o camisa 10 é um dos porta-vozes mais influentes do clube catalão e ele não se importa em fazer críticas quando as coisas não vão bem.

Antes da paralisação do futebol pelo coronavírus, o argentino afirmou que o Barcelona não estava pronto para vencer a Liga dos Campeões. Quique Setién, treinador do clube, discordou do craque e disse acreditar no título europeu justamente porque tinha Messi no elenco.

Em entrevista para o jornal Sport, o atacante voltou a defender seu ponto de vista e disse crer que Setién não havia compreendido o contexto daquela colocação: "O que me parece é que o treinador entendeu mal o que eu disse ou ele entendeu mal o que eu queria dizer".

Mais times

"Eu afirmei que jogando como estávamos nos últimos jogos antes da paralisação, parecia claro que não conseguiríamos conquistar a Liga dos Campeões. Nunca duvidei do elenco que temos e não tenho dúvidas que podemos vencer tudo o que disputarmos, mas não jogando da maneira como estávamos", disse Messi.

Mais artigos abaixo

O argentino ainda cutucou levemente o treinador, que fez seu primeiro jogo no comando de um time no torneio europeu justamente no primeiro duelo das oitavas de final entre Napoli e Barcelona: "Cada um tem a sua opinião e todas são respeitáveis. A minha se baseia na sorte que tive de disputar a Champions todos os anos e sei que não é possível ganha-la jogando assim como estávamos".

Quanto à volta de LaLiga, Messi é positivo e acredita que esse intervalo de mais de dois meses na competição pode ser útil na questão física e pode ajudar os jogadores a serem mais atualizados quando a competição recomeçar. "Talvez esse intervalo possa nos beneficiar, mas vamos ver se dá para começar as competições e aí não teremos mais dúvidas, porque vamos ver o nível que temos ou podemos alcançar".