Messi, um líder dentro e fora do campo, dá as caras no Barcelona

Atacante argentino precisou de nove jogos para conseguir atuar em uma partida inteira e já mostra a importância que terá para o resto da temporada

Foram necessárias nove partidas para Lionel Messi conseguir atuar em 90 minutos de um jogo. Foram oito partidas revezadas entre poucos minutos em campo e sem nem ser relacionado por causa de uma lesão, mas na última quarta-feira (03) Messi voltou a ser o que esperam dele: um líder, dentro e fora de campo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Das oito partidas antes do duelo contra a , Messi esteve ausente em cinco deles. "Estou contente por poder ter acabado bem", disse o argentino após a partida. Ele foi um dos principais jogadores do Barça no confronto e fez uma boa jogada para o gol da virada, anotado por Luis Suárez.

Mais artigos abaixo

Uma das principais amostras do espírito de líder que Messi vem desenvolvendo está no fato de ele ter optado por jogar a partida toda. Claro que tudo aconteceu sob supervisão dos médicos do Barça, que afirmaram "não haver riscos" sobre contar com o argentino. Ele se mostrou fundamental para a equipe após ver o time catalão empatar na primeira rodada, fora de casa, contra o , por isso, era necessário que o Barça pontuasse. E Messi quis estar lá.

Além disso, poucas vezes se viu durante a carreira entrevista do argentino na zona mista. Mas especialmente desde o final da última temporada, o argentino tem se exposto mais e aparecido mais para falar nos microfones. Diante do cancelamento da entrevista de Ter Stegen, foi o camisa 10 que assumiu "a bronca" e enfrentou as mais variadas perguntas. Atitudes como essas pesam para que a imagem de Messi ganhe ainda mais força, não apenas dentro do campo, mas especialmente fora dele.

Os jogadores do Barça e a torcida podem estar mais calmos agora porque observam que seu capitão fala tanto entre as quatro linhas, como fora delas.