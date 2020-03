Mascherano, Dani Alves e Iniesta: como Verón 'quase' reeditou o Barcelona de Guardiola

Após contratar Mascherano e sondar Iniesta, ex-jogador argentino e presidente do Estudiantes tem interesse no camisa 10 do São Paulo

Como não lembrar do de Guardiola, Messi, Iniesta, Xavi, Dani Alves e cia, a equipe que revolucionou o futebol mundial e colecionou fãs ao redor de todo o mundo. E pelo visto, Verón, ex-jogador argentino e atual presidente do Estudiantes, também era fã da equipe espanhola.

Isso porque o dirigente tentou reeditar uma parte daquele Barcelona no clube argentino. No final de 2019, o time de La Plata trouxe Javier Mascherano, que fez parte do lendário elenco catalão entre 2010 e 2018. O volante estava jogando na , no Hebei Fortune, e deixou claro que só acertou seu retorno à por conta de Verón, seu ex-colega de seleção.

“Eu sempre deixei claro e informei a Sebastian (Verón), há alguns meses, que se minha opção era retornar à Argentina, a única opção seria o Estudantes”, disse em sua apresentação.

Após contratar o volante, o alvo do Estudiantes foi mais uma lenda do Barcelona, Andrés Iniesta. Verón assumiu que estava mantendo contato com o espanhol de 35 anos e que contava com a boa relação entre o camisa 8 ex-Barcelona e Mascherano para trazer o jogador.

Porém, até o momento, as negociações não deram certo e o meia segue jogando pelo Vissel Kobe, do . Mesmo assim, não dá para descartar uma nova investida no futuro. E pode ser que mais um velho conhecido de Iniesta pese na negociação.

Segundo o diário Ole, Verón tentará contratar Daniel Alves, que hoje atua no . O lateral direito, que vem atuando como meio-campo na equipe de Fernando Diniz, também foi um dos personagens centrais da equipe de Guardiola e foi um dos grandes parceiros de Lionel Messi dentro de campo.

Caso a contratação de Daniel Alves seja confirmada, ele e Mascherano podem ter um peso importante para ajudar Verón a convencer Iniesta a se juntar ao Estudiantes. No entanto, esse ainda é um caminho bem longo a ser percorrido e, enquanto isso, os torcedores do time de La Plata seguem sonhando com os reforços ex-Barcelona.