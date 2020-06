Messi sofre lesão: motivo de ausência em treino do Barcelona e prazo para volta

O argentino não apareceu no gramado para treinar com Quique Setién e os companheiros e realizou um trabalho específico, assim como Ansu Fati

O estado físico de Leo Messi está preocupando o . O clube treinou nesta sexta-feira, 5 de junho, visando a reestreia em LaLiga contra o Mallorca, no dia 13. Porém, o argentino não trabalhou no mesmo ritmo de seus companheiros.

O próprio Barça explicou que Messi e Ansu Fati realizaram um trabalho à parte de seus companheiros e que o capitão do time sofre uma pequena lesão. Em nota, o clube afirma que espera que o camisa 10 volte aos treinamentos com o restante da equipe nos próximos dias.

Leo #Messi and @ANSUFATI have done specific work in today's training session. — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) June 5, 2020

Qual a lesão de Messi?

Segundo o clube, o argentino tem uma leve lesão no quadríceps direito, ou seja,em um músculo da coxa direita. Os trabalhos de Messi nesta sexta-feira foram pensados para evita que ele esteja exposto à riscos desnecessários faltando apenas dois dias para a volta de LaLiga.

Quando Messi volta aos treinamentos?

O clube não estipulou uma data exata, mas disse que Messi deve estar disponível para treinar novamente com os companheiros em alguns dias.

O Barcelona também anunciou que o treinamento de sábado será realizado no Camp Nou, visando uma adaptação ao estádio vazio, realidade que a volta de LaLiga apresentará. Alguns times, incluindo o Barça, buscam brechas para ter torcida em seus estádios. A ideia do clube é ter até 30% da capacidade do Camp Nou.