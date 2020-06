La Liga volta com torcida? Times tentam brecha por ocupação mínima nos estádios

Alguns clubes tentam achar brechas nos protocolos de retomada das atividades para contar com torcedores em seus estádios

O futebol se aproxima do retorno na e o que era para ser uma volta tranquila, começa a ganhar capítulos de divergências entre os clubes. Enquanto que o governo espanhol e a própria LaLiga não querem que torcedores estejam nos estádios, algumas brechas podem causar discussões.

Haviam algumas expectativas de que o governo espanhol implementaria a fase 3 de reaberturas pós-pandemia em algumas regiões, como na da Galícia. E nesta fase, estariam permitidos que os portões de eventos esportivos fossem abertos, seguindo ainda algumas recomendações contra o contágio da Covid-19.

O governo da Galícia solicitou que a fase 3 fosse implementada a partir do dia 8 de junho. Como LaLiga retorna no dia 11 de junho, o pediu também que seus torcedores fossem permitidos no estádio da equipe.

Mais times

Outros clubes também cogitam que isso seja feito. O Las Palmas foi o primeiro que levantou a possibilidade. O Real Oviedo, da segunda divisão, também deseja que isso seja feito e até mesmo o Barcelona pensa em ter torcedores nesta volta do futebol.

As autoridades da Espanha, porém, descartam que a temporada atual tenha torcedores nos estádios, seja de que time que for. "A competição retornará sem público e com portas fechadas. Os meios de comunicação poderão entrar na transmissão da competição", afirma o Boletim Oficial de Estado da Espanha.

Mais artigos abaixo

As medidas da fase 3 de reabertura incluem circulação irrestrita em cada província, igrejas com até 75% de sua capacidade e outras medidas para que seja retomada a normalidade no país.

Os torcedores só voltarão aos estádios de LaLiga na temporada que vem com uma condição: que não haja uma nova onda de coronavírus no país após as medidas de relaxamento da quarentena.