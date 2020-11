Messi só fez gols de pênaltis na temporada, mas nunca acertou tanto

Por conta da "dependência" de bolas paradas para marcar, o argentino ganhou o seu próprio apelido de "Penaldo" dado a Cristiano Ronaldo

São cinco gols de Lionel Messi na temporada, e todos eles de pênalti. O argentino nunca dependeu tanto da bola parada para marcar, mas também nunca teve um aproveitamento tão bom no fundamento.

No terceiro jogo da Liga dos Campeões 2020/21, no jogo contra o Dínamo de Kiev, o camisa 10 do marcou seu gol de pênalti mais rápido da carreira, com apenas 5 minutos de jogo mas, para além disso, marcou o terceiro gol em cobrança de penalidade máxima em três jogos da competição. A única vez que ele marcou mais vezes na Champions a partir da marca de onze metros foi em 2011/12, quando marcou quatro em toda o torneio,

Depois de toda a polêmica que envolvia seu futuro, muito se falou sobre o comprometimento de Messi dentro de campo, já que ele se mostrou claramente infeliz no início da temporada. Mas, se por um lado se pode reclamar que ele só faz gols a partir de pênaltis, não se pode falar nada sobre seu aproveitamento nas cobranças - são onze acertos nas últimas onze tentativas, o último perdido foi em fevereiro de 2019.

Chegando em sua 101ª cobrança de pênalti na carreira, tendo convertido 79 e perdido apenas 22, com um aproveitamento de 78,21%, desde sua primeira batida pelo Barça, em 2007, contra o . Desde então, com raras exceções, o argentino e quem pega a bola na hora das penalidades.

Ao marcar o seu quinto gol de pênalti na temporada, Messi despertou uma história da antiga rivalidade que tem com Cristiano Ronaldo. O português, na comparação com o camisa 10, muitas vezes foi chamado de "Penaldo", como forma de desmerecimento quanto aos vários gols de pênalti que marcava. Mas agora, é a vez dos "team CR7" zoarem o argentino pelo mesmo motivo.

O povo que chama o Cristiano Ronaldo de Penaldo fique sabendo que o Messi só tem gol de pênalti nessa atual temporada 🤣 — Adriano Santa Fé (@Driihislike) November 4, 2020

Nas redes sociais, os internautas logo começaram fazer comparações de Messi com o apelido de Ronaldo, e pérolas surgiram, desde Peonel Messi a Pemessi, as zoações foram muitas.

Dos cinco pênaltis convertidos por Messi na temporada, três foram na Liga dos Campeões pelo Barcelona, um pelo Campeonato espanhol, além de mais um pela seleção argentina, na estreia das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, contra o .