Maradona: "Sabia que a relação entre Messi e Barcelona terminaria mal"

Ex-treinador de Messi na Argentina falou sobre a situação do craque no Camp Nou

De um craque para outro. Considerados os dois melhores argentinos da história do futebol, Diego Maradona falou de Leo Messi em entrevista publicada pelo Clárin nesta seta-feira, 30, dia que o "D10S" completa 60 anos.

Entre diversos tópicos, o ex-treinador de Messi na seleção albiceleste falou sobre a polêmica entre o craques seis vezes melhor do mundo e o (clube que Diego também defendeu com a mesma camisa 10 usada hoje por "El Pulga"). Messi quis deixar o Barcelona ainda nesta temporada, como o próprio revelou em entrevista à Goal. E este foi o tema abordado por Maradona.

"Eu sabia que isso ia acabar mal e pensei que o Leo estava indo embora. Aconteceu comigo também. O Barcelona não é um clube fácil e ele está lá há muitos anos e eles não o trataram como ele merecia. Ele deu tudo ao clube, o levou para o topo e um dia quis sair para mudar de cenário e lhe disseram não".

"O que acontece é que siar pela porta não é fácil, existe um contrato, um clube muito grande, gente que te ama. Eu não fiz isso no ", completou.

Atual treinador do Gimnasia La Plata, Maradona recebeu homenagens de diversos clube e personalidades do esporte em seu aniversário. E nesta sexta-feira, ele ganha outro presente: a volta do futebol em seu país.

O Gimnasia disputa o pimeiro jogo oficial desde a paralisação do futebol argentino em função da pandemia. O time de Diego recebe o Patronato, às 19h (de Brasília), em jogo válido pela Superliga .

O Barcelona de Leo Messi volta à campo no sábado, 31, às 17h, contra o Alavés, em compromisso válido pela . O Barça precisa pontuar para chegar mais perto dos líderes da competição. Com apenas sete pontos em cinco jogos, o time ocupa a 12ª posição.