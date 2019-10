Messi será titular pelo Barça diante da Inter

No jogo que acontece daqui a pouco, o craque argentino irá a campo entre o 11 inicial do clube catalão

Por meio da sua conta oficial no Twitter, o confirmou: Lionel Messi será titular do clube na partida contra o Inter, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, no Camp Nou, às 16h. Depois de perder pontos no primeiro jogo, contra o Borussia, o Barça não pode se dar ao luxo de deixar de pontuar e ver os rivais dispararem na classificação. Para isso, os catalães vão com força máxima para o duelo. Você pode acompanhar o confronto ao vivo em tempo real na Goal, clicando aqui.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!