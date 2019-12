Messi quebra recorde em La Liga e ultrapassa Cristiano Ronaldo

Com três gols na vitória do Barça sobre o Mallorca, Lionel Messi bate marca de CR7 e se torna o jogador com mais hat-tricks na história da La Liga

Por onde Lionel Messi passa, ele deixa sua marca. Agora, depois de ter balançado as redes por três vezes na vitória do Barcelona sobre o Mallorca, pela 16ª rodada da La Liga, o argentino se tornou o jogador com mais hat-tricks (ou seja: que marcou três vezes no mesmo jogo) na história do campeonato espanhol, batendo o recorde que antes era de Cristiano Ronaldo.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Na semana em que conquistou sua sexta bola de ouro, Messi reforçou sua dominância novamente, ajudando o a se manter líder do Campeonato Espanhol

35 - @FCBarcelona's Lionel Messi has become the player with the most hat-tricks in @LaLigaEN history (35), surpassing Cristiano Ronaldo (34). Excellence. pic.twitter.com/WUFU9Ck241 — OptaJose (@OptaJose) December 7, 2019

E não foi só isso que Messi conquistou na partida deste sábado. O argentino assumiu a liderança da artilharia da temporada 2019-20 do campeonato espanhol, com 12 gols em dez jogos. Além disso, se transformou no único jogador a marcar mais de dez gols nas últimas catorze temporadas, em uma das ligas top 5 da Europa ( , , , e ).

Esse jogo histórico de Messi aconteceu na semana em que rumores de sua aposentaria começaram a pipocar no noticiário internacional: depois de conquistar a bola de ouro, o argentino falou que o momento de parar estaria "se aproximando". Ernesto Valverde, treinador do Barça, teve que ir a imprensa para acalmar a torcida do clube.

O "ET" parece estar cada vez melhor, mesmo com 32 anos. Agora, o foco do Barcelona está certamente no clássico do dia 18, quando os catalães recebem o Real Madrid no Camp Nou, em partida que vale a liderança da La Liga. Se Messi continuar jogando nesse ritmo, o Barcelona já pode se considerar favorito.