Barcelona x Real Madrid já começou com disputa apertada pela liderança

Dupla briga diretamente pela primeira posição no Campeonato Espanhol; confronto direto ocorre em 18 de dezembro

Disputada ponto a ponto, a edição 2019/20 do Campeonato Espanhol está eletrizante. Líder da competição, o soma os mesmos 31 pontos do segundo colocado, o . Maiores adversários em , as equipes ainda têm o confronto direto de olho na ponta da tabela.

Real e Barça entram em campo no dia 18 de dezembro, às 16h (Brasília), em clássico adiado. A princípio o embate estava marcado para o mês de outubro, porém devido às manifestações populares na Catalunha precisou ter a data adiada.

A ansiedade em cima do El Clásico aumenta gradativamente. Uma vez líder do torneio, o Real pretende voltar a posição desbancando, justamente, o time de Lionel Messi.

Com aproveitamento de 78% cada, os clubes vão ter que aguardar ao principal jogo entre ambos em La Liga, uma vez que faltam pouco mais de 13 dias para o clássico. Até lá, o Barcelona encara o Mallorca, no dia 07, e o , em 14 de dezembro. Já o Real joga contra o no dia 07 e no dia 15.

A disputa por liderança segue acirrada não somente pela dupla. Em terceiro na tabela, o soma 30 pontos até então, uma a menos comparado com o Real Madrid e Barcelona. À atenção de Ernesto Valverde e Zinedine Zidane está redobrada.