Messi é o único que mete medo na presidência do Barcelona

Bartomeu, confortável no poder, mais uma vez, não dá explicações aos torcedores e o argentino é o único que ainda incomoda no clube catalão

O presidente do , Josep Maria Bartomeu, já não dá a cara a tapa há anos. Apesar de usar a palavra trnsparência com certa frequência, a verdade é que ele não atende a imprensa de forma pública e com perguntas abertas, somente em encenações grosseiras, quando dá espaço para somente dois amigos jornalistas, geralmente em apresentações de novos contratados.

Já não dá mais explicações sobre os as finanças do clube e trocar meia palavra com ele virou uma raridade. Parece que se esqueceu que dar explicações a imprensa é também dar explicações aos sócios e aos torcedores. O jornalista é somente a ponte entre o clube e as ruas.

Acontece que Bartomeu tem o mandato garantido. E já há algum tempo que o Barcelona deixou de ser um clube esportivo em questão de gestão - já não é "més que un club". Deixou de ser clube para se tornar mais uma empresa e a única opinião que preocupa o presidente é a de Leo Messi, que tenta de alma e coração manter o vestiário e que realmente é o único que imcomoda a presidência.

Em outras palavras: embora juridicamente o Barcelona ainda seja um clube desportivo, ele deu um passo na direção da guerra de marketing que domina o futebol moderno atualmente. E com isso, o elevado custo de manter um elenco forte, que tem sido terrivelmente planejado, colocou o Barça como o time mais caro mas também o com menor elenco entre os grandes favoritos a vencer a Liga dos Campeões.

É evidente que este Barcelona pensa pouco em Barcelona. Este Barcelona pensa de forma global e isso fica claro quando olhamos para as arquibancadas e vemos clientes, não torcedores, que já não lotam o Camp Nou de forma incondicional. Os "clientes" que apoiam o clube não importa o quê se manterão fiéis ao Barça. Mas o clube busca clientes em lugares distantes, disputando com , , e alguns times inglêses qual clube atraí mais gente. E claramente precisam de Messi para isso.

Hoje, os valores que um dia o clube pregava ficaram na história. Bobagens minam a identidade do clube, que se comporta como todos os outros mas que ainda afirma ser diferente.