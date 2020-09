Messi no Man City fracassou: o que esperar agora do time de Guardiola?

Time de Pep Guardiola era o favorito para assinar com o argentino, mas o craque decidiu ficar no Camp Nou

Quando Leo Messi anunciou ao mundo que ficaria no , em entrevista exclusiva à Goal, foi por água abaixo o sonho do de contar com o craque seis vezes melhor do mundo. Embora o argentino e Pep Guardiola tenham conversado, não será nesta temporada que veremos a reunião entre os dois.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Para o Manchester City, a contratação de Messi seria uma das maiores da história do futebol, o que, certamente, levaria o clube a outro nível. Os Citizens já tem um dos melhores elencos do mundo, mas ter o argentino representaria uma mudança de patamar com o grande impacto que isso causaria.

Mais times

No entanto, Messi não conseguiu se livrar de sua clásula de 700 milhões de euros (R$ 4,5 bilhões) e passará mais uma temporada no Camp Nou. O City era um dos poucos clubes que poderia bancar a contratação do jogador caso a multa não fosse tão alta, mas é o que menos perde nesta saga.

Messi já se reapresentou ao Barcelona e fez seu primeiro treino com o restante do elenco blaugrana. Porém, sua permanência na Catalunha não atrapalha os planos do time nesta janela de transferência. Forte como sempre no mercado, o substituto de Leroy Sané já foi contratado, com a chegada de Ferran Torres, enquanto Nathan Aké reforçará a defesa.



(Fotos: Manchester City/Arte Goal )

Ainda para o setor defensivo, os Citizens esperam fechar com Kalidou Koulibaly, do , sonho antigo do clube. E ainda há tempo para isso: o City só estreia na Premier League no dia 19 de setembro e a janela de transferências fechará em 5 de outubro.

Mais artigos abaixo

A chegada de Messi poderia afetar o futuro do clube. Phil Foden, Raheem Sterling e Gabriel Jesus são vistos como a nova geração do Etihad Stadium e um alto contrato com o craque argentino certamente poderia afetar na renovação e manutenção dos jovens prodígios.

A realidade é que Messi nunca esteve na "lista de compras" do City, mas o clube faria de tudo para contratá-lo se o camisa 10 blaugrana ficasse disponível. E isso poderá acontecer na próxima temporada, se Messi não renovar seu contrato com o clube catalão. Em apenas três meses, Messi já fica livre para assinar um pré-contrato.