Messi treina com Barcelona pela 1ª vez após confirmar permanência

Jogador argentino foi o primeiro a chegar para a atividade desta segunda-feira (7)

Lionel Messi voltou a treinar com o depois de uma semana ausente devido à sua intenção inicial de deixar o clube, o que não vai acontecer nesta temporada, como ele próprio reconheceu em entrevista à Goal: "vou ficar porque nunca iria processar o clube da minha vida".

O clube recebeu a notícia com satisfação e desde então aguardava a volta de Messi ao trabalho, o que finalmente aconteceu na manhã desta segunda-feira (7).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

Mais times

Ainda de acordo com o jornal Marca, o craque foi o primeiro a chegar ao local da atividade, nada mais nada menos do que uma hora e meia antes do início da sessão.

Porém, Messi ainda não se colocará sob o comando de Ronald Koeman e, como Philippe Coutinho, tem se exercitado sozinho porque aguarda o resultado da segunda prova do Covid-19 para poder trabalhar com o resto do grupo.