Messi no banco de reservas impressiona Rivaldo: “Não é fácil de convencer”

Craque argentino sai do banco de reservas contra o Real Bétis para marcar dois gols na vitória do Barcelona; atitude impressiona o ídolo brasileiro

Se existe algo com que Lionel Messi não está acostumado, é com o banco de reservas. Porém, a atitude do craque do na vitória diante do Bétis impressionou Rivaldo, que sabe como é difícil convencer o argentino a ficar sentado enquanto a bola rola dentro de campo.

Rivaldo já havia comentado algumas vezes que, por conta da idade, Messi deveria se poupar mais em algumas partidas, ao invés de sempre jogar os 90 minutos. Porém, o ex-jogador sabe que o nível de competitividade do argentino de 33 anos torna essa uma tarefa extremamente difícil.

No entanto, parece que Ronald Koeman conseguiu essa proeza, pelo menos em uma partida. Diante do , por LaLiga, no último sábado (7), Messi iniciou a partida no banco de reservas e só entrou em campo na segunda etapa, após a lesão de Ansi Fati. Mesmo assim, o camisa 10 ainda teve tempo para marcar dois gols e ajudar o Barça a golear seu rival por 5 a 2.

Rivaldo, eleito melhor do mundo pelo Barcelona, ficou muito satisfeito ao ver um dos maiores jogadores de todos os tempos aceitar começar a partida sentado no banco de reservas.

Foto: Getty/Goal

“Não é fácil convencer alguém do pedigree de Messi que ficar no banco é uma boa opção, porque Leo sempre vai querer mais. Foi perfeito [contra o Betis]: Messi jogou maravilhosamente bem e, além disso, economizou energia para o futuro”, destacou o ídolo brasileiro à Betfair.

“Chamou minha atenção porque não vi o Messi zangado e ele se esforçou no segundo tempo para fazer a diferença. É crucial para um treinador gerenciar bem seus jogadores, comunicar-se claramente com todos para ganhar sua confiança. E Koeman está fazendo isso”, completou Rivaldo.

Após descansar 45 minutos na partida do Barça, Messi partiu para defender a seleção da nas Eliminatórias para a Copa de 2022. Na primeira partida, contra o , nesta quinta-feira (12), o camisa 10 teve um gol anulado pelo árbitro brasileiro Raphael Claus que causou muita revolta nos hermanos.

Na próxima terça-feira (17), os argentinos entram em campo novamente para enfrentar o , enquanto o Barcelona se prepara para encarar o , no sábado (21).