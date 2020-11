Ira de Messi e críticas na Argentina: atuação de Raphael Claus gera reclamações de hermanos

Argentina e Paraguai empatam pelas Eliminatórias com gol de Messi anulado pelo VAR; decisões do árbitro brasileiro revoltam argentinos

Pela terceira rodada das Eliminatórias para a Copa de 2022, Argentina e Paraguai empataram por 1 a 1 em um jogo recheado de polêmicas e reclamações, principalmente por parte dos argentinos. E para piorar a ira dos hermanos, o árbitro responsável por apitar o jogo foi Raphael Claus, justamente um brasileiro. O juiz não foi poupado de críticas pela imprensa local e fez até Lionel Messi se revoltar com a arbitragem e com o VAR.

As diversas reclamações começaram com o pênalti marcado a favor do , aos 20 minutos de jogo. No lance, Almirón fez grande jogada, passando por três marcadores, até ser derrubado na área por Martínez Quarta. Raphael Claus viu o lance e apontou para a marca da cal.

#Claus no midió con la misma vara la falta que le cometen a Messi y el penal que le sanciona #Argentina, las dos fueron faltas. No supo como controlar la táctica de #Paraguay de reiteraciones de infraciones, sin amonestar, como la merecian por su " temeridad". pic.twitter.com/29ugiYaL94 — Miguel A. Scime (@miguelscimeok) November 13, 2020

Porém, poucos minutos antes, Lionel Messi havia sofrido uma entrada muito parecida de um defensor paraguaio, mas nada foi marcado na ocasião. A suposta falta de critério com jogadas muito similares já irritou parte dos argentinos, mas a grande revolta só veio no segundo tempo.

Aos 58 minutos, quando a partida já estava empatada em 1 a 1, a seleção albiceleste fez grande jogada coletiva, até que Lo Celso cruzou para Messi chegar batendo e virar o jogo. Contudo, Claus foi chamado pelo VAR para ver uma suposta falta no início da jogada, 27 segundos antes de o camisa 10 marcar o gol. Após revisar o lance, o juiz brasileiro anulou o gol argentino.

Lionel Messi goal vs Paraguay for , 2-1. pic.twitter.com/JVNyedW3zL — Football. Goals, Goals, Goals. (@FootballGoalsG1) November 13, 2020

Após a decisão, as câmeras flagraram Messi, que já havia reclamado da marcação do pênalti, se dirigindo ao árbitro e dizendo: "Você nos ferrou duas vezes", mostrando o número dois com os dedos, em referência aos dois lances polêmicos contra os hermanos. "Duas vezes você nos ferrou", repetiu o craque do .

🔟😡 Lionel Messi explotó contra Raphael Claus, el árbitro en el 1-1 frente a Paraguay, cuando le anuló el segundo gol a la Selección Argentina por medio del VAR



🗣️ "Ya nos cagaste dos veces. Dos veces nos cagaste" pic.twitter.com/VptMt4nkzD — Diario Olé (@DiarioOle) November 13, 2020

Imprensa argentina também não perdoa

A imprensa argentina também ficou revoltada com a arbitragem da partida e não poupou críticas a Raphael Claus. O Olé trouxe matérias com as manchetes: "Um grito sufocado (por um brasileiro)" e "Loucura: VAR e gol anulado por uma falta 27 segundos antes".

A imprensa argentina reclamou do árbitro brasileiro Raphael Claus após a anulação de um gol de Lionel Messi contra o Paraguai pic.twitter.com/ZX6yeP55lr — HTE Sports (@HTE__Sports) November 13, 2020

"Enquanto Messi comemora o gol, o brasileiro Claus foi ao monitor ver o lance completo. Desde o meio-campo até o gol, foram 27 segundos até Messi chutar. Uma loucura!”, criticou o veículo.

"O gol foi bem anulado? Parece uma loucura, tendo em conta que a falta foi muito tempo antes do gol. E, segundo explicou um expert estrangeiro em VAR, o tento não deveria ter sido anulado, até pela sucessão de passes laterais prévios à jogada do gol", adicionou.

📺🤦‍♂️👎 Messi clavó un golazo después de muchos toques y Claus, al ver la repe, lo anuló por una patada de Nico González. El protocolo no es claro. https://t.co/8XKHlJll67 — Diario Olé (@DiarioOle) November 13, 2020

O Tyc Sports também não poupou críticas a Raphael Claus, ao gol anulado após 27 segundos e dez toques na bola e ao VAR, que não revisou uma suposta invasão na área na hora do pênalti convertido pelo Paraguai. O veículo ainda lembrou de um lance parecido em 2018, no qual o juiz brasileiro também havia anulado um gol polêmico do Defensa y Justicia com ajuda do árbitro de vídeo, pelas quartas de final da .

📺 Claus, el árbitro que le anuló el gol a Messi con el VAR: Defensa y Justicia también lo sufrió



El brasileño revisó la jugada y no convalidó el tanto de la Pulga contra Paraguay por una infracción. Al Halcón le pasó lo mismo, en 2018.https://t.co/S6CP4hQTkJ — TyC Sports (@TyCSports) November 13, 2020

O Clarín também lamentou bastante o gol anulado pelo VAR, em uma das grandes jogadas da partida. "Gritou. Festejou. Foi um golaço... Não valeu. A melhor jogada da seleção argentina na Bombonera terminou bem definida por Lionel Messi, mas a pedido do VAR foi cancelada por falta anterior".