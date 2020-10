Rivaldo alerta Barcelona e sugere preservar Messi contra lesões

Brasileiro alerta risco de desgaste após o craque defender a seleção argentina nas Eliminatórias

Com Lionel Messi em campo, o retorna aos gramados contra o neste sábado (17), às 16h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. No entanto, de acordo com o ex-jogador Rivaldo, os catalães precisam evitar o risco de “lesões desnecessárias” e fez um alerta ao técnico Ronald Koeman.

"É claro que o Messi vai chegar desgastado pelos jogos com a seleção argentina e pelas viagens que precisou fazer, incluindo mesmo uma partida em altitude na . Mas esse não é um caso exclusivo dele, porque muitos outros jogadores precisaram disputar várias partidas e viajar bastante nas últimas duas semanas - foi duro para todo o mundo", disse em entrevista à Betfair.net.

“Acredito que ele queira jogar neste fim de semana, assim como fiz em situações semelhantes durante a minha carreira, então a decisão pode estar mais nas mãos do Messi do que de qualquer outro. Se ele decidir jogar, será difícil impedi-lo.", completou.

Messi participou da vitória da sobre o por 1 a 0, além do triunfo sobre a Bolívia por 2 a 1, nos dias 9 e 13, respectivamente.

No Campenato Espanhol, o Barcelona aparece apenas na sétima posição, com sete pontos.