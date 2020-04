Messi não resolve tudo: La Liga tranquila sobre possível saída do 10 e alfineta futebol italiano

O presidente da Primeira Divisão que o campeonato não seria prejudicado pelo saída do dono de seis Bolas de Ouro

Lionel Messi trocar o pela Inter "não seria um drama" para a nem resolveria imediatamente os problemas da . Esta é a visão de Javier Tebas, presidente da primeira divisão espanhola, em entrevista por videoconferência aos repórteres.

A fala veio logo após o presidente da Inter, Massimo Moratti, dizer que o argentino não é um sonho impossível para os italianos. "Creio que não é um sonho proibido, de forma alguma. Messi está na reta final de seu contrato e certamente seria um esforço tremendo para o clube trazê-lo aqui", disse.

Para provar de seu argumento, Tebas usou a saída de Cristiano Ronaldo como exemplo: "Foi dito que sem Cristiano Ronaldo a liga teria perdido dinheiro. Os jogadores ajudam, mas não são essenciais para um campeonato".

Colocando os problemas de Serie A como "ligados ao mau relacionamento entre dívidas, cobrança alta e insuficiente", Tebas acredita que não seria a ida de Messi que os resolveria. "Os números da Série A são estressantes e estes problemas econômicos certamente não são resolvidos por Leo Messi", afrimou.

A fala do presidente vai contra o que ele próprio disse no começo da temporada, quando haviam rumores sobre o retorno de Neymar ao Barcelona. Na ocasião Tebas afirmou: "Um jogador como Neymar dá a você visibilidade em vários países, mas ele não é um elemento essencial, nem Cristiano Ronaldo foi. Lionel Messi, por outro lado, é um elemento essencial, porque ele é herança de La Liga".

Com o contrato de Messi junto ao Barcelona para acabar ao final da temporada 2020/21, a saída do argentino, que parecia pouco provável, pode estar mais próxima depois de atritos entre ele e a direção do clube catalão.