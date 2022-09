Messi não era substituído na Champions League desde 2014

Craque argentino deixou o campo aos 39 minutos do segundo tempo, na vitória do PSG sobre a Juventus

O PSG estreou com o pé direito na temporada 2022/23 da Liga dos Campeões. Na terça-feira (6), o time de Neymar, Messi e Mbappé venceu a Juventus por 2 a 1 e divide a liderança do Grupo H com o Benfica, que venceu o Maccabi Haifa.

Algo inusitado, porém, aconteceu nessa partida. Aos 39 minutos do segundo tempo, o argentino Lionel Messi deixou o campo e foi substituído para a entrada de Carlos Soler, recém-chegado ao Parque dos Príncipes. Messi não era substituído em um jogo de Champions League desde 2014, quando atuava pelo Barcelona.

A atuação de Messi contra a Velha Senhora não foi exatamente de encher os olhos, como já foi visto em outros momentos. Mas ele participou bem do jogo e ajudou o time a conseguir a importante vitória na largada do torneio continental.

Foram oito anos e 63 partidas em que Messi jogava os 90 minutos do confronto internacional. A última vez que isso tinha acontecido foi em 21 de outubro de 2014, quando o Barcelona jogava na fase de grupos contra o Ajax e venceu por 3 a 1.

Aos 21 minutos do segundo tempo, o Barça vencia por 2 a 0 e Messi deixou o campo para a entrada de Munir El Haddadi. Os holandeses ainda diminuíram o placar, mas viram Sandro Ramírez dar números finais ao jogo com um gol nos acréscimos.