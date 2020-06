Messi não cansa e quebra mais um recorde no campeonato espanhol

Craque argentino do Barcelona ainda lidera os números de gols e de assistências na atual temporada de LaLiga

Lionel Messi continua incansável, imparável e com apetite de sobra dentro do campo. No último sábado (13), ele provou isso ao comandar a goleada do sobre o Mallorca, por 4 a 0, no retorno do campeonato espanhol. O camisa 10 do Barça marcou um gol, deu duas assistências e bateu mais um recorde em sua carreira: ele é o primeiro jogador da história de LaLiga a marcar 20 gols, ou mais, em 12 temporadas consecutivas.

Com esses números, Messi confirmou a liderança na artilharia de LaLiga com 20 tentos, além de também se tornar o líder em assistências, com notáveis 14 passes para gols.

Olhando para a história de desempenho de Messi, há 12 anos ele consegue balançar as redes pelo menos 20 vezes. Ou seja, desde a campanha 2008/09, 'La Pulga' tem feito pelo menos 20 gols. Das 16 temporadas como profissional, em apenas quatro ele não alcançou a marca (foram as quatro primeiras, que compreendem o período entre 2004/05 e 2007/08).

Messi agora soma números impressionantes com a camisa do Barça em LaLiga. O argentino anotou 439 gols, deu 177 assistências em 475 partidas do campeonato espanhol.