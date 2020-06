Messi volta aos gramados com novo visual, gol e duas assistências em vitória do Barça

Craque argentino passou em branco, mas foi fundamental no triunfo do time catalão diante do Mallorca

Depois de mais de três meses, o mundo do futebol pôde ver Messi em ação novamente. E como era esperado, o argentino foi o grande destaque da vitória do por 4 a 0 sobre o Mallorca, neste sábado, fora de casa, na rodada que marca o reinício do Campeonato Espanhol.

O camisa 10 chamou atenção logo que entrou em campo ao aparecer com um novo visual - sem barba e com um penteado bem caprichado que rendeu bastante brincadeiras nas redes sociais.

O homem tá na área de novo 🤩#BackToWin#RCDMallorcaBarça pic.twitter.com/06Qv2OPRmS — LaLiga (@LaLigaBRA) June 13, 2020

Messi sem barba e cabelo penteado, passando no seu feed após bagunçar no primeiro tempo. pic.twitter.com/O4EKQ8IyhH — Clubismfc (@clubismfc) June 13, 2020

messi de cabelo grande e sem barba é messi raiz no barça pic.twitter.com/AaV1fLnmOi — mu (@muhkent) June 13, 2020

Quando a bola rolou, Messi viu Vidal abrir o placar para o Barça logo aos 64 segundos de jogo. Em seguida, ao longo do primeiro tempo, o argentino foi bastante acionado, deu trabalho para a defesa da equipe da casa e ajeitou de cabeça para Braithwaite anotar o segundo aos 37 minutos.

Messi continuou sendo decisivo na etapa complementar. Aos 34 minutos, deu ótima assistência de primeira para Alba, que saiu na cara do goleiro e fez o terceiro.

Faltava só o gol, muitos pensaram. Não faltou. Aos 48, o camisa 10 recebeu de Suárez e bateu com o estilo no ângulo para marcar o quarto do Barça.



Para alegria dos fãs do futebol, Messi está de volta.



