Eto'o se empolga: "Messi tem que jogar até aos 70 anos"

Ídolo camaronês ainda espera ver Messi brilhando pelo Barcelona por muitos anos e fala sobre sua experiência com Guardiola

Após três meses de paralisação, não existe nenhum fã do futebol que não esteja com saudades de ver Lionel Messi jogar. Mas se apenas poucos meses sem o craque já deixaram saudade, o dia em que ele se aposentar será um verdadeiro luto para o futebol. Por isso, Eto’o, ídolo do , espera que seu amigo continue jogando até os 70 anos e, claro, todos eles na Catalunha.

“Leo é o melhor jogador do mundo e o melhor de todos os tempos”, falou o atacante ao jornal Marca, da . “O que temos que fazer como torcedores do Barcelona é dar a ele o melhor time do mundo para que ele continue feliz. Ele tem que jogar até os 70 anos para que possamos aproveitá-lo ainda mais”.

Messi ainda não deu nenhum indício de quando pretende se aposentar. Aos 32 anos, o camisa 10 ainda não mostrou estar caindo de rendimento e segue tão genial quanto sempre foi. Mas, cedo ou tarde, ele sentirá o peso da idade.

“Eu sempre escolheria o time perguntando a Messi quem ele quer ao seu lado na equipe. Todo time do mundo quer Messi. Então, você tem que dar-lhe apoio. Ele não pode mais correr como um garoto de 25 anos, embora às vezes corra”, completou o camaronês.

Eto’o conquistou a de 2009 pelo Barcelona ao lado de Messi na lendária equipe de Guardiola. Mas mesmo reconhecendo a qualidade do treinador espanhol, o ex-jogador fez algumas ressalvas quanto a sua personalidade.

“Como treinador, Pep prepara jogos como ninguém. O modo como ele nos treinou em 2009 foi incrível, sua maneira de ver, atacar, controlar o jogo, jogar futebol, Pep foi o melhor nisso”, destacou.

“Mas eu mantenho o que disse e não sou a única pessoa que pensa isso. Em nível pessoal, ele não era o que esperávamos”.

Após a punição do Manchester City, o retorno do treinador foi especulado no Barcelona. Ver Messi e Guardiola juntos mais uma vez certamente seria incrível. Mas se Eto’o estiver certo e o seis vezes melhor do mundo jogar até os 70 anos, isso provavelmente acontecerá em algum momento.

Mas enquanto não sabemos até quando Messi irá jogar, é bom aproveitar cada momento do argentino em campo. Neste sábado (13), ele finalmente estará em campo, em partida que marca o retorno do Barcelona em La Liga, contra o Mallorca.