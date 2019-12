Cristiano Ronaldo troca Bola de Ouro por prêmio de melhor jogador do Italiano

Atacante português costuma não aparecer em eventos que sabe que não ganhará e a lista vazada aponta que Messi ficará com a Bola de Ouro

Ao que tudo indica, Cristiano Ronaldo não estará na cerimônia de premiação da Bola de Ouro 2019. Ele deve comparecer em outro evento, no mesmo horário, que premia os melhores jogadores da temporada 2018/19 da italiana.

No último domingo (01), uma lista vazou na internet que apontava Lionel Messi como o vencedor da noite de gala da Bola de Ouro. Cristiano Ronaldo aparece apenas em quarto lugar, atrás de Virgil van Dijk e Mohamed Salah, ambos do .

Por isso, Cristiano deve ir ao evento de premiação da Serie A. Ele venceu o prêmio de melhor jogador do campeonato e deve ir buscar em mãos o troféu individual. Além disso, CR7 foi eleito para o time da temporada, que conta com Handanovic (goleiro), Cancelo, Chiellini, Koulibaly, Kolarov (defensores), Ilicic, Barella, Pjanic (meias), Cristiano Ronaldo, Zapata e Quagliarella (atacantes).

Cristiano Ronaldo tem o costume de não ir às premiações as quais ele já sabe que não estará no mais alto lugar do pódio.