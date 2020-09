Messi já treina com grupo do Barcelona; Coutinho também é novidade

Craque argentino e meia brasileiro testaram negativo para a Covid-19 e se juntam ao restante do elenco

Lionel Messi já treina com o restante do elenco do . O camisa 10 realizou trabalhos individuais no começo da semana esperando o resultado de seu teste para diagnóstico da Covid-19. Com o resultado negativo, o argentino se juntou ao grupo comandado por Ronald Koeman nesta quarta-feira, 9 de setembro.

É o primeiro trabalho de Messi com seus companheiro desde o anúncio que fez em entrevista exclusiva à Goal afirmando que seguiria no Camp Nou na temporada 2020/21. Vale lembrar que em janeiro Messi fica livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

Quem também se juntou ao restante do elenco foi o meia brasileiro Philippe Coutinho. O jogador retornou do empréstimo ao de Munique e se apresentou antes da data prevista no clube catalão. Após testar negativo para a Covid-19, Coutinho se junta ao grupo e deverá ficar no Barça nesta temporada.

Antes considerado como um jogador negociável, o meia brasileiro deve ser um jogador importante para Koeman, como revelou Kia Joorabchian, agente de Coutinho. "Parece que o Barcelona mudou de ideia e agora querem dar importância a jogadores como Coutinho, Griezmann e Dembélé", disse o iraniano ao talkSPORT.

Koeman contou com o retorno de jogadores que serviam suas seleções no treino desta quarta-feira. Os espanhóis Sergi Busquets e Ansu Fati, grande aposta do Barça para o futuro, e o holandês Frenkie de Jong se somam ao grupo após participarem de jogos da Liga das Nações.