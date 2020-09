Messi pode voltar a negociar saída em janeiro, alerta adversário de Bartomeu

Um dos aspirantes à presidência do clube espera a saída do atual dirigente para que o craque tenha "garantias" de um novo projeto vencedor

O aspirante a presidente do , ​​Victor Font, pediu a renúncia imediata de Josep Maria Bartomeu para que Lionel Messi receba as “garantias” que o impedirão de entrar em negociações de transferência a partir de janeiro.

Após ter anunciado com exclusividade à Goal a sua permanência no Camp Nou, apesar da sua vontade de deixar o clube, o craque argentino a partir de janeiro fica livre para negociar a sua transferência sem qualquer custo, e Font deseja seja realizada as eleições para o novo presiente o quanto antes para o atacante ter certeza dos planos grandiosos do Barça para as próximas temporadas.

"Deve ser apresentado um projeto de máxima possibilidade de vitória, com pessoas competentes na equipe técnica e na diretoria. O próximo projeto deve começar o mais rápido possível", disse ao Sport.

“O Leo pode negociar a partir de janeiro com outro clube e é preciso que ele acredite nessas garantias para o futuro antes de estar livre. O conselho deve renunciar e começar as eleições o mais rápido possível. Nos próximos meses haverá decisões importantes para o futuro do clube e do Messi também. Se as eleições não forem antecipadas, não será possível para um novo presidente fazer essas convocações", completou.