Coutinho no Barcelona, parte 2: meia reduz folga para mostrar serviço

Após o fim do empréstimo ao Bayern de Munique, meia brasileiro retorna à Catalunha e já treina com o grupo

Philippe Coutinho está de volta ao . Após um ano emprestado ao de Munique, o meia brasileiro está de volta à Catalunha e se apresentou antes do previsto para treinar no clube blaugrana.

Ainda com o futuro indefinido, se seguirá no Barça ou se será vendido à outro clube, Coutinho tinha a permissão de se reapresentar apenas no dia 8 de setembro. Porém, o brasileiro antecipou a volta e treinou separado do elenco na manhã desta sexta-feira, 4.

Se o meia será utilizado nesta temporada ou não caberá ao treinador Ronald Koeman decidir. O holandês deu indícios de que conta com o brasileiro, mas o próprio jogador gostaria de voltar à , como disse seu agente.

Caso fique no Camp Nou, a boa notícia para Philippe Coutinho é a permanência de Lionel Messi no Barcelona. Em entrevista exclusiva à Goal, o camisa 10 blaugrana confirmou que fica no clube na temporada 2020/21.

Com o Bayern de Munique, na temporada 2019/20, Coutinho participou de 38 jogos. Foram 11 gols e 11 assistências distriuídas aos companheiros. Na histórica goleada por 8 a 2 contra o Barça, Coutinho balançou as redes duas vezes e deu um passe para Robert Lewandowski deixar o dele.