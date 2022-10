Messi gostava de irritar adversários nos clássicos Real x Barcelona, lembra ex-goleiro

O ex-goleiro do Real Madrid, Jerzy Dudek, disse que Lionel Messi provocou Sergio Ramos e Pepe durante um clássico

O ex-goleiro polonês Jerzy Dudek, que atuou no Real Madrid por quatro anos, relembrou sobre suas participações nos clássicos contra o Barcelona, afirmando que o craque Lionel Messi e o técnico Guardiola "estavam sempre prontos para irritar o adversário".

Falando ao Marca, Dudek disse: "Ele (Messi) foi muito provocador, assim como o Barcelona e seu técnico Pep Guardiola. Eles estavam sempre prontos para irritar você e muitas vezes eles conseguiram isso perfeitamente. Eu vi e ouvi Messi dizendo coisas muito grosseiras com Pepe e Ramos que você nem consegue pensar. Imagine o que pode sair da boca de uma pessoa que parece tão calma e amigável."

Apesar de ter permanecido no clube merengue por quatro anos, Dudek fez apenas duas partidas pelo Campeonato Espanhol, sendo reserva de Iker Cassillas na maior parte do tempo. O goleiro organizou um minuto de silêncio antes de um clássico contra o Barcelona após um acidente de avião que matou 96 cidadãos poloneses, incluindo o presidente da Polônia, Lech Kaczynski.

Real e Barcelona voltam a se enfrentar em mais um clássico no próximo domingo (16), no Santiago Bernabeu, pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol. As duas equipes estão invictas na competição, e empatadas na pontuação, com 22 pontos cada.