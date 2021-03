Messi, finanças e Koeman: o discurso de Laporta, novo presidente do Barcelona

A cerimônia de posse aconteceu nesta quarta (17), com a presença do craque argentino

Joan Laporta discursou como presidente do Barcelona nesta quarta-feira (17), em sua cerimônia de posse. O advogado, eleito em 7 de março, com 55% dos votos, voltou ao cargo depois de 11 anos.

Com a presença de Lionel Messi, Laporta fez seu primeiro discurso como presidente do Barcelona e já tratou de assuntos que estão em alta no Camp Nou, como a renovação do contrato do craque argentino, Ronald Koeman e os problemas financeiros do time. Além disso, o cartola também apresentou como deve ser o seu projeto para a gestão do clube.

Antes mesmo que Laporta dissesse as primeiras palavras, uma cena já animou os torcedores do Barcelona: o abraço entre o novo presidente e Messi, nas arquibancadas do Camp Nou. Em meio a tantas polêmicas sobre a saída do jogador, motivado inclusive por atritos com a antiga diretoria, um gesto como este já é o suficiente para se imaginar que o futuro do craque pode ser no Barça.

🤝 Encuentro entre Joan Laporta, Leo Messi y Sarunas Jasikevicius pic.twitter.com/YyHLwMkoL1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 17, 2021

E, obviamente, um dos assuntos tratados por Laporta em seu discurso foi a permanência de Messi. "Mas vamos tentar convencer Leo, farei tudo o que puder. Ele sabe disso. O que quer que ele faça, tudo ficará bem. Vamos tentar mantê-lo porque ele é o melhor jogador da história. Desculpe fazer referência neste ato, mas você sabe o quanto eu te amo e o Barça te ama muito", disse o presidente ao e sobre o craque, que acompanhava tudo de perto.

Falando em permanências, a fala de Laporta indicou a permanência de Ronald Koeman no comando técnico do clube, mesmo após resultados adversos, que deixaram o Barça, mais uma vez, fora da Liga dos Campeões. "Você tem a confiança desta diretoria, a equipe melhorou e devemos tentar ganhar novamente. Se recuperarmos o nível econômico, seremos novamente competitivos na Liga dos Campeões. Podemos ganhar a Liga e a Copa", garantiu, prometendo mais investimento na La Masia, base do clube catalão.

Para recuperar o nível econômico, Laporta prometeu um time de profissionais capacitados. "A situação econômica gerou preocupação e a prioridade é tornar o clube sustentável novamente, com um plano de choque para reverter a situação e uma equipe de profissionais preparada para isso. Isso não nos assusta, nos dá respeito, mas tomaremos decisões corajosas se necessário, mesmo que nunca tenham sido tomadas antes".

Este será o mais um mandato para Laporta, que já presidiu o Barcelona entre 2003 e 2010. Neste período, o cartola venceu quatro vezes a La Liga, duas a Liga dos Campeões, uma Copa del Rey, três vezes a Supertaça da Espanha, uma Supercopa da Europa e um Mundial de Clubes da Fifa. Foi também durante sua presidência que Ronaldinho Gaúcho chegou ao clube, Messi surgiu e Pep Guardiola foi escolhido treinador.