Messi e o seu domínio completo dos protagonismos no Barcelona

O argentino segue decidindo e encantando pelo que ainda é o único clube de sua vida

Lionel Messi é o maior craque que já vestiu a camisa do Barcelona, o jogador com mais gols marcados e títulos levantados pelo clube catalão. E agora, o que mais partidas oficiais disputou pelos blaugranas.

A marca de 767 duelos com a camisa do Barça veio em vitória por 4 a 1 contra o Huesca, pela 27ª rodada da liga espanhola, e foi coroada com dois gols. O primeiro, um golaço, e o último, para transformar o triunfo em goleada.

O peso de Messi na história barcelonista já estava, há tempos, acima de qualquer dúvida. Mas ao alcançar o número de jogos disputados por Xavi, marca que já já o argentino vai ultrapassar, Lionel unificou o seu protagonismo entre tudo o que acontece no campo e o que as estatísticas podem nos contar.

Messi levantou 34 troféus com o Barcelona, ninguém foi tantas vezes campeão pelo clube catalão.

Messi marcou 661 gols pelo Barcelona, mais do que qualquer outro em todos os tempos.

E agora é quem mais defendeu, em campo, a camisa da instituição .

Esta última marca é alcançada em um momento chave de sua relação com o próprio Barcelona. Messi, afinal de contas, foi visto durante a maior parte de sua carreira como o cara que resolve jogos, mas nunca chamou atenção pelo perfil de liderança. Isso começou a mudar há algumas temporadas, com o argentino subindo cada vez mais o tom em suas cobranças sobre o que ele acreditava ser o melhor para o clube.

O tempo lhe deu razão, como ficou evidente em toda a situação que envolveu o então presidente Josep Maria Bartomeu, destituído do clube por irregularidades. Mas ainda não sabemos se Messi ainda deseja sair do Camp Nou, como manifestou no início da presente campanha, ou se as mudanças que foram acontecendo o fizeram – ou estão o fazendo – mudar de ideia.

Independentemente do que acontecer, a certeza é de que, pela qualidade de seu futebol e a magia que faz pintar quando tem a bola no pé, ou pelos números que conseguiu escrever até aqui, Lionel Messi tem um domínio completo de diversos protagonismos históricos do Barcelona.