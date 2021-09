Messi é perfeccionista até nos treinos - e Koeman sente falta disso no Barcelona

O técnico reforçou o tamanho do argentino: "nunca conheci ninguém, exceto Johan Cruyff, com sua inteligência futebolística"

Ronald Koeman, treinador do Barcelona , diz que Lionel Messi era como um "soberano" durante o treinamento no Barcelona .

A estrela da Argentina elevou o nível do clube do Camp Nou ao se tornar um dos maiores jogadores de todos os tempos, antes de partir para se juntar ao Paris Saint-Germain este ano.

O técnico do Barça comentou sobre a conduta do seis vezes vencedor da Bola de Ouro durante os treinos com a equipe, revelando que ele ficaria muito irritado se não ganhasse os jogos durante os treinos.

O que disse Koeman sobre Messi?

"Lionel Messi obscureceu tudo. Ele era tão bom e venceu", disse ele à Voetbal International.

“É claro que ele tinha bons jogadores ao seu redor, mas ele fez a diferença. Todos parecem melhores do que são por causa dele. Isso não é uma crítica, mas uma observação."

“Eu sabia o quão bom ele é, mas ainda era bom vê-lo de perto todos os dias. Tudo o que você gostaria de ensinar a um jogador de futebol, em reconhecer as situações, em pegar a bola sob pressão, na velocidade da bola, na finalização; com Messi tudo é um 10. Não é normal, não é normal!"

“Quando fazíamos um treino de finalização durante o treino, às vezes havia jogadores que começavam a rebater bolas fáceis, um pouco de brincadeira. Mas com o Messi tudo era: bum, bum, bum, bum. Nunca frescura, tudo funcional. E sempre queria ganhar tudo."

“Sempre jogamos uma partida antes do treino. Se a bola rodar 20 vezes, então os jogadores do meio devem ter um turno extra. Se isso acontecer três vezes seguidas, os jogadores formarão duas linhas e os dois que estiveram no meio, em seguida, atravessam e recebem batidas em suas cabeças e tal."

"Eu perguntei a Messi se isso tinha acontecido com ele uma vez. 'Sim, uma vez', disse ele. Em todos aqueles anos. Com ele, os jogadores mais velhos nunca perderam um exercício contra os jovens. Aconteceu uma vez e Messi ficou seriamente zangado com isso. por uma semana. Sério, um soberano".

Os jogadores perderam a disciplina desde que Messi saiu?

Koeman admitiu que a ausência de Messi é notória desde que ele saiu.

Alguns jogadores, como Ansu Fati, não treinam com a mesma intensidade que na presença do homem que os ajudou a conquistar dez títulos da La Liga e quatro títulos da Champions League.

“Quando me tornei técnico, conversei com ele em sua casa em Castelldefels. O que imediatamente me impressionou foi o quanto ele se sentiu envolvido e o quanto se interessa por futebol."

“O início foi difícil, depois ele se desculpou por isso. Messi deve ter a ideia de que há futuro no que faz. Mas foi ficando cada vez mais entusiasmado."

“A atuação com o Messi é perfeita. Agora às vezes fazemos exercícios de passe e chute, onde era preciso chutar para dentro de um pequeno gol, em volta de um poste. Outro dia vi Ansu Fati chutar de três metros de largura, simplesmente por falta de concentração. Mas ele não teria feito isso se Messi ainda estivesse lá. Então ele se acertou, Messi ficou furioso. Isso nunca aconteceu com ele [Messi]."

"Nunca conheci ninguém, exceto Johan Cruyff, com sua inteligência futebolística. Alfred [Schreuder, assistente de Koeman] às vezes explicava os exercícios em inglês e Messi não fala muito bem. Mas depois de alguns segundos ele entendia."

“Ele fez 50 participações em gols no ano passado: 30 tentos marcados e 20 assistências. Ele foi um exemplo para os jogadores. Quando ganhamos a copa, o Messi tinha ganhado tantos troféus, maiores que este, mas você viu que a Copa del Rey realmente mostrou algo para ele dessa vez. Com aqueles jovens lá, ele viu o futuro do clube. Todos aqueles caras queriam tirar uma foto com ele, nunca vi nada igual."

"Ele era grande e é assim. Foi um choque para toda a cidade que ele não esteja aqui agora".