Iniesta, exclusivo: "queria ter me aposentado no Barcelona"

Após 25 anos de sua transferência para o Barcelona, ​​o ex-jogador analisa seu presente, seu possível retorno e a situação atual no Barça

Na sexta-feira passada, coincidindo com o vigésimo quinto aniversário do dia em que apareceu em La Masia para, agora parece fácil, fazer história com o Barcelona, ​​Andrés Iniesta (Fuentealbilla, 1984) participou do Goal por 30 minutos. Nesta primeira parte da conversa, o gigante do Barça e da Seleção Espanhola imagina o seu futuro e revê o andamento de sua equipe do coração.

Já se passaram 25 anos desde sua chegada a La Masia, base do Barcelona, uma fábrica de jogadores e também de pessoas.

Já estou um pouco tonto porque já se passaram muitos anos, mas sem dúvida foi um passo muito importante na minha vida, não só a nível esportivo, mas também pessoal, porque, com isso, veio tudo o que ocorreu. Sempre me lembro disso como algo incrível. Em todos esses anos lá, para simplificar, vivi tempos muito bons e muito difíceis no início, porque me separei da minha família, mas é sem dúvida a melhor coisa que me aconteceu na vida.

Que conselho você daria aos meninos e meninas de hoje?

É difícil dar conselhos personalizados porque cada um tem sua história, seu ambiente e sua maneira de fazer as coisas. Nem o que vivi há 25 anos é igual ao que vivem todos os meninos e meninas agora. Eles estão no melhor lugar para crescer e é isso que eles devem valorizar e levar em consideração. O que fiz foi levar 100% a sério, sabendo que era um desafio, um sonho, algo que queria realizar para mim e para minha família. Eu tinha uma confiança gigante em minhas possibilidades.

Quando se aposentar, prefere trabalhar com os mais novos ou com a elite?

Tem dias que você pensa em querer treinar, outros que não ... sei lá. Sendo ativo, é difícil para mim visualizar algo. Sim, é verdade que tenho que pensar sobre isso e ver as possibilidades que existem. O que eu gostaria, e acho que farei, é de ser treinador. Fazer planos à longo prazo é complicado porque você não sabe que capacidade terá para fazer uma coisa ou outra, o lugar onde poderá estar, as pessoas que estarão naquele lugar para contar com você ou não ... Eu gostaria de estar ligado ao futebol porque é a minha vida, tem sido e espero que continue a ser de outra forma.

Sobre Laporta, você se vê com ele?

Não é onde eu me vejo, mas se isso pode ou não ocorrer. Se chegasse a hora, seria considerado. O que posso dizer é que adoraria voltar ao Barça, isso é claro. Mas não porque já joguei lá, pelo nome, mas porque pode ser útil e ter a capacidade de ajudar o Barça noutra área. É o que eu realmente gostaria.

Você vê com bons olhos a presidência de Laporta?

O Laporta dá-me muita confiança e neste sentido desejo-lhe tudo de bom. Mas falar agora sobre situações hipotéticas em um ou dois anos não faz sentido. Só quero que o Barça volte a encontrar essa linha positiva em todos os sentidos, futebol e institucional. Hoje é isso que me faria mais feliz.

Você tem acompanhado do Japão tudo o que ocorreu nestes anos?

Apesar do afastamento, evidentemente sigo o melhor que posso. Os jogos são muito difíceis de assistir ao vivo por causa dos horários. Aí você vê os resumos, certas informações e estou em contato com vários colegas, com quem conversamos muito.

Com quem você tem contato?

Jordi [Alba] e Busi [Busquets] são aqueles com quem costumo falar mais. Falamos sobre tudo, não apenas sobre futebol.

Koeman está sempre correndo riscos, como costuma acontecer com os treinadores de futebol. Acha que ele merece mais confiança?

O treinador do Barça sabe que está sempre predisposto a todas as situações. No momento em que o treinador entrou, está claro, não foi fácil, não é de agora. Tudo precisa de seu período. Espero que ele tenha sorte e a equipe encontre essa linha e bons sentimentos, o que ele certamente fará.

Acha que Xavi teria capacidade de substituir Koeman?

Eu acho que sim. Se você perguntar se eu imagino Xavi no banco do Barça, sem ser mal interpretado, como você diz que tem que ser agora, todos concordarão que sim. Principalmente porque ele está se preparando e é capacitado. Tem confiança para enfrentar esse desafio.

Como você entende o processo de saída do Messi, do qual existem diferentes teorias sobre o culpado?

A única coisa que posso fazer é avaliar de fora, o que aconteceu ou não só as pessoas que estiveram diretamente lá sabem. Me é estranho, como suponho que para muitas pessoas, ver Leo com outra camisa. O meu desejo seria que ele continuasse, que era o que ele queria, mas às vezes as coisas mudam, tem que seguir outros caminhos e cada um vai pelo seu. Obviamente, a situação não foi fácil de assimilar.

Você falou com ele?

Não, não falei.

E você, se viu em algum momento fora do Barcelona?

Não… Talvez nos primeiros anos, quando comecei, não jogava muito e falava-se em se haveria transferência ou não, mas acho que era algo mais externo. Era claro para mim que queria ter sucesso no Barça, com tudo o que me custou para chegar ao profissional. Eu persisti, fui paciente esperando as oportunidades e aí tudo correu muito bem. Nunca pensei em mudar, queria me aposentar no Barcelona, ​​sempre foi meu objetivo, mas não sabia que chegaria o dia em que sentiria que queria continuar a jogar e também que não o podia fazer no Barça, e foi por isso que mudei. Eu queria que aquela força, aquele desejo e tudo tivesse durado para eu continuar aí.

Como você imagina a junção de Messi com Neymar e Mbappé?

O PSG tem uma grande equipe em todos os pontos. Esses grandes jogadores só podem fazer coisas boas quando estão juntos. Então você tem que ver como eles evoluem como uma equipe e até onde podem ir; há outras grandes equipes na Europa que estão muito bem. Mas no PSG não existem apenas estes três jogadores no ataque, o elenco é de muito alto nível.